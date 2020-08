Symphonic Island : un premier opus pour Julie Mathieu-Miniconi et Sylvain Muscarnera

- Lorsque j'étais vraiment toute petite je copiais les chanteuses que je voyais à la télé, d'après ma mère j'aimais Desireless et les Rita Mitsuko. Cette passion pour la musique est venue lorsqu'à 9 ans j'ai pris mon premier cours de chant sur le continent avec un ancien chanteur corse. Par la suite, j'ai fait beaucoup de concerts en France et en Europe. J'ai cependant découvert l'art lyrique avec le programme de musique au collège, puis ça m'a intéressé. A l'âge de 17 ans, j'ai voulu entrer au conservatoire à Aix-en-Provence juste pour voir puis par la suite je me suis retrouvée soliste et ça m'a mené à l'Opéra de Marseille. Aujourd'hui, je me produis en récital piano/voix avec une amie ajaccienne. Mais j'aime toucher à tous les styles musicaux et j'aime faire ce qu'il me plaît sans rentrer dans des cases.





- Toujours des liens très étroits avec la Corse donc ?

- J'ai grandi entre Piscia Rossa et Septèmes-les-Vallons, près de Marseille. J'ai énormément d'attache avec la région ajaccienne, ma famille maternelle y est bien implantée depuis des générations. Je parle toujours de la Corse avec tendresse et émotion. J'ai appris là bas le respect de la nature, de l'environnement et de la biodiversité car mon grand-père était un amoureux des animaux et de sa terre, lui qui est né à Afa. J'ai grandi au milieu des chèvres, des moutons, des poules, des lapins et même des chevaux des voisins, sous les chênes en bord d’une petite rivière. Je voulais même devenir bergère quand j'étais petite ! Je me suis déjà produite quelques fois sur l’île, il y a quelques années à Pila Canale où j'y ai de la famille, à Afa, à Ajaccio... Ayant été bercée par les voix corses que j'entendais au poste chez mes grands-parents, aujourd'hui, partout où je chante, il n'y a pas un récital sans le Dio vi salvi Regina, c'est pour moi le lien avec mes origines. Récemment, j'ai participé au projet de la « Chanson d'Après » mené par I Muvrini. Un groupe que j'admire. J'aime beaucoup aussi les chansons d'Antoine Ciosi ou Arapà, Barbara Furtuna, Carlotta Rini...





- La rencontre avec Sylvain ?

- Sylvain recherchait une chanteuse pour son projet Symphonic Island et j'ai été charmée par son univers musical, puis aujourd'hui nous vivons ensemble.





- Sylvain, l'importance du cinéma pour vous ?

- Le cinéma représente pour moi une sorte de puissant cocktail rassemblant de nombreux éléments qui me passionnent; notamment la musique, l'image et le son. De l'excitation d'une scène d'action aux élans émotionnels des moments les plus forts d'un film, le cinéma offre une palette quasi infinie. Cet espace de création vertigineux m'attire en tant que spectateur, mais aussi expérimentateur. Fusionner image et musique pour tenter de créer une expérience "cinématographique" est très inspirant. Il y a je pense tant à faire, à apprendre et à vivre autour du cinéma. Un outil d'expression probablement aussi puissant que complexe.





- Comment ce CD a t-il vu le jour ?

- La composition du CD a débuté avec ma rencontre avec Julie. La phase de création part souvent d'une ambiance, à la manière d'un film imaginaire. De là, découle une musique qui pourrait accompagner cette scène. Le style peut être vu comme un mélange de musique d'inspiration cinématographique, dans le sens où elle interpelle souvent beaucoup l'imaginaire, avec d'autres composantes comme la pop, l’électro. Attribuer un style précis à cette musique me semble complexe, d'autant plus qu'elle évolue dans un cadre où nous n'avons pas défini de limite claire.





- Julie, Les projets ?

- Nous avons beaucoup de projets. Dans la musique il y a toujours matière à créer. Nous travaillons actuellement sur la suite de notre premier EP, toujours inspiré par les musiques de films très orchestrales. Nous aimerions d'ailleurs sérieusement travailler avec des productions pour le cinéma, la publicité, la musique à l'image...Nous travaillons actuellement sur un projet pro collaboratif et international, dans un style plus rock moderne…. affaire à suivre. Puis nous avons un groupe aussi avec lequel nous travaillons pas mal en coulisse en ce moment avant de dévoiler ce beau projet. Nous sommes aussi ouverts pour travailler avec d'autres artistes, insulaires ou pas. Puis évidemment, à côté de ça, je me produis en duo piano/voix ou avec orgue et là aussi quelques dates à venir ou en suspend à cause de la crise sanitaire actuelle. J'aimerais vraiment beaucoup faire quelques concerts en Corse.

