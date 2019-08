Sport automobile WRC2 : Loubet absent en Allemagne

Le pilote de la Skoda, quatrième à l'issue du récent rallye de Finlande et actuellement deuxième du championnat du Monde, derrière le Mexicain Benito Guerra, ne s'aligne pas au départ de ce rallye.



Les raisons sont multiples, la sortie de route finlandaise a mis à mal son auto, qui n'est pas prête pour la manche teutonne, mais au-delà de cet aspect technique, cette absence pourrait, aussi, être stratégique. En effet Pierre-Louis Loubet pourrait choisir, en plus du Pays de Galles et de la Catalogne au mois d'octobre, une autre manche du championnat du Monde, ce qui porterait à trois le total de courses lui restant à disputer.



Le Russe Nikolay Gryazin (Skoda) actuellement deuxième à égalité de points avec Loubet (63) sera bien présent en Allemagne. Evidemment le final sera très disputé, Pierre-Louis Loubet a encore, donc, deux voire trois rallyes pour finaliser son championnat du Monde, la décision va intervenir dans les prochains jours.



Pour l'heure, le leader Benito Guerra (69 pts) et Nikolay Gryazin (63 pts) n'auraient plus que deux courses à leur programme respectif. Dans tous les cas les marges de manœuvres vont être très serrées jusqu'au baisser de rideau cet automne.

GAP