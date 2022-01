Sport automobile : Loubet quitte Hyundai

Victime d'un accident de la circulation en octobre dernier, au cours duquel, il avait été durement touché à la hanche, Pilouis Loubet avait du mettre un terme prématurément à sa saison 2021 marquée par de nombreux abandons lors des épreuves du calendrier WRC. Les 7 et 8 janvier dernier, le Porto-Vecchiais a effectué son retour à la compétition lors d'une manche du Trophée Andros qui se déroulait sur l'anneau d'Isola 2000.

S'il est acquis qu'il sera bien présent en WRC cette année, avec un programme qui devrait comprendre entre sept et huit rallyes, il est, également, certain que cela ne se fera plus au volant d'une Hyundai et plus au sein du Team 2C Compétition. Un changement de monture qui devrait être officialisé après le rallye de Monte-Carlo.