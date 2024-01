Sport automobile : Le 24e Tour de Corse Historique déjà en mode record

La mise en ligne des inscriptions était guettée par les concurrents et le moins que l’on puisse affirmer c’est que ces derniers n’ont pas raté leur rendez-vous administratif. En effet les inscriptions ont été ouvertes dimanche dernier à minuit et le lundi 15 janvier à midi le 24e TDCH avait fait le plein dans la mesure où les 380 places étaient déjà occupées et à ce jour ce sont au total 500 inscriptions qui sont parvenues au siège de l’ASA porto-vecchiaise. Un record au niveau des inscriptions qui a nécessité logiquement la mise en place d’une liste d’attente déjà très bien fournie.

Pour la petite histoire de cette version 2024, les trois premiers inscrits ont été des concurrents du VHRS à savoir Alain Moret, Emmanuel Peyre de Fabrègues et Maurice Scavazzin.

Le parcours quant à lui n’a pas encore été divulgué mais il est fort à parier que comme le veut la tradition du TDCH il réservera son lot de surprises et de nouveauté.