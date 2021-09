Six concerts pour les festival de musique de chambre Camerata Figarella

Ce rendez-vous qui veut "avant tout créer du lien avec le public et les musiciens à travers de concerts originaux" porte à la scène la musique baroque italienne, des chefs d'œuvres de la musique de chambre et le répertoire traditionnel insulaire lié à la danse. "Cette année spécialement nous avons l'immense plaisir d'accueillir A Ricuccata, et son magnifique projet "Dante in paghjella", précise la direction du festival qui est à sa troisième édition, ou encore le Fausto Sierakowski's Trio venant d'Athènes, Ghjuvan'Liviu Casalta du groupe Diana di l'Alba, de jeunes instrumentistes européens habituées à se produire dans des orchestres tels que le Philharmonique de Berlin, le London Symphony Orchestra ou l'Orchestre de Paris comme la violoniste italienne Rebecca Raimondi ou la jeune virtuose Juliette Beauchamp ainsi que les pianistes insulaires Laura Sibella et Éleonore Luciani et la voix récitante de Sonia Moretti."







Pus d'infos et le programme complet sur la page FB Pus d'infos et le programme complet sur la page FB www.facebook.com/ cameratafigarella/ ou le site www.cameratafigarella.com

Le Festival qui du 19 au 26 septembre accueillera 27 artistes propose au public 6 spectacles, dont 5 gratuits, ainsi qu'une journée pédagogique dans les écoles de Santa-Maria-di-Lota et une journée de Masterclass au Conservatoire Henri Tomasi.