Rugby-1ere série : le RC Lucciana domine Lerins (39-15)

La première mi-temps fut toute entière à la main des « rouge et noir », se soldant par un retentissant 27 à 0. Dès les premières minutes, évitant le combat devant, face à des adversaires plus athlétiques et plus expérimentés, les luccianincchi imposaient un jeu de déplacement qui déstabilisait leur adversaire. Le demi de mêlée Maurat profitait de cette désorganisation pour s’infiltrer et ouvrir le score. Il ratait la transformation de son premier essai, mais se rattrapait quelques minutes après en validant un coup de pied de pénalité dans les 22 mètres adverses.

A la mi-temps de ce premier acte, sur une touche à 5m de la ligne adverse, les avants amorçait un maul, duquel s’extrayait, en puissance, Gelmini pour déposer la balle entre les poteaux. Maurat transformait. Le demi d’ouverture Peltier alternait intelligemment le jeu et, les azuréens acculés à une défense de ligne, lui laissaient l’option d’un adroit coup de pied à suivre par-dessus, qu’il reprenait lui-même pour franchir une nouvelle fois la ligne en coin. Maurat ne transformait pas, mais se rattrapait quelques minutes après en concluant son deuxième essai et sa transformation avant que l’arbitre ne siffle la pause.





Au vu de cette première mi-temps, on ne donnait pas cher du résultat final. Pourtant cette équipe de Lerins, très courageusement, repartait au combat dès la reprise, occupant résolument le camp des locaux et était récompensée presqu’immédiatement d’une pénalité en bonne position que Luyval transformait, ouvrant ainsi leur compteur. Les lucciannais se mettaient à balbutier leur rugby, commettant des fautes dans le jeu et perdaient les ballons dans les phases statiques.

Les visiteurs, bien qu’handicapés par la faiblesse de leur banc (1 seul remplaçant) pouvaient alors croire à une remontada, et s’enhardissaient dans les 22 m de leurs hôtes en une épreuve de force qui permettait la conclusion de deux essais d’avant, du talonneur Culot et du troisième ligne centre Patrikaf.

Heureusement, le RC Lucciana avait des ressources et les nombreux changements intervenus à la mi-temps, même s’ils avaient quelque peu désorganisé le collectif insulaire, autorisaient des réactions individuelles bienvenues qui conduisaient Borderie d’abord, puis Loubic, revenu enfin de blessure, derrière la ligne adverse. Cela permettait de préserver l’avance et le bonus offensif dont le club a bien besoin pour recoller au groupe de tête de cette poule de 1ère série.



RC LUCCIANA 39 – 15 LERINS RUGBY CLUB

Pour LUCCIANA : 6 essais (MAURAT 3’ et 35’ – GELMINI 27’ – PELTIER 33’ – BORDERIE 47’ – LOUBIC 54’) – 3 transformations et 1 pénalité (MAURAT)

Pour LERINS : 2 essais (CULOT 52’ et PATRIKAF 57’) – 1 transformation et une pénalité (LUYVAL)

Le groupe pour LUCCIANA : ETTORI – FIORELLA – VESCOVALI – DARRAS – ZAPELLI – DIONISI – DARREMONT- GELMINI – MAURAT – PELTIER – CASTEL – BORDERIE – CONFAIS – CAZAUBON – VILLENEUVE – PERRAUDIN – DUCROS – LOUBIC – PALISSON – ALBERTINI – MICHELENA – DEMASI