Recours en annulation contre le résultat de l'élection municipale à Bastia

A l'issue du second tour du 28 juin dernier 33 colistiers de Pierre Savelli, 8 de la liste de Jean-Sébastien de Casalta et 2 de la liste de Julien Morganti avaient été élus au terme d'une campagne marquée par des dépôts de plainte de part et d'autre.

Dès lors malgré le résultat nettement favorable au maire sortant, on se doutait que l'on en resterait pas là.

Le dépôt d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bastia, que Jean-Sébastien de Casalta n'a pas voulu commenter à l'AFP qui l'a sollicité dans ce sens, est venu confirmer ce que l'on pensait dès la fin de la proclamation des résultats de dimanche dernier.



Unione per Bastia s'appuie notamment sur un courrier adressé par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse aux locataires, promettant aux locataires d'importants travaux de rénovation, entre le premier et le second tour de la consultation pour demander l'annulation de l'élection.



Rappelons aussi que 2 jours après le second tour, le parquet de Bastia avait ouvert une enquête préliminaire pour "fraude électorale". après le dépôt de plainte effectué par l'association pour le respect du suffrage universel.

Elle vise l'association Victoria soupçonnée de s'être muée dans les quartiers Sud de la ville, entre les deux tours ici aussi, de soutien au Parti Radical de Gauche en association caritative.