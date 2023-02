Rallye de Suède : Loubet 6e à une journée de la fin

Dans Floda la plus longue ES du rallye (28,2 kilomètres) Breen était l'auteur du meilleur chrono en 12'11''5 devant Rovanperä. Loubet occupait la 8e place à 27''7 Sävar (17,2 km) bouclait la matinée. Kalle Rovanperä l'emportait (8'07''2) sur le Belge Thierry Neuville à 1''3, alors que Tanak, troisième à 1''4, reprenait du temps à Craig Breen, 7e à 4''1. Pour Loubet la huitième place était encore de mise.





La deuxième boucle de la journée débutait dans Noorby., Rovanperä s'y imposait en 5'23''6 d'un souffle devant Tanak à 2/10e et 1 seconde sur Esapekka Lappi Une ES où Craig Breen était à

la faute

Le rallye de Suède vivait un moment important dans la spéciale suivante Floda. Esapekka Lappi, troisième du classement provisoire, heurtait un mur de neige et perdait plus de sept minutes. Un tronçon où Thierry Neuville était le plus rapide (12'10'') devançant de 2''9 Ott Tanak. Kalle Rovanperä 3e à 3''4 et Craig Breen 4e à 4''1, complétaient le top quatre. Le pilote Irlandais était sous la menace de Tanak qui recollait à 5/10e au général à la fin de cette ES.





Dans l'avant-dernière spéciale du jour Sävar, tous les concurrents devaient faire attention aux pneumatiques. Ott Tanak semblait en mesure de réaliser le meilleur temps mais un pneu délaminé l'en privait. Thierry Neuville remportait cette ES (8'21''8) juste devant Lappi (2/10e) et Tanak (8/10e). Craig Breen 4e à 3''6 de Neuville abandonnait la tête du rallye de Suède pour 2''3 à Tanak. Loubet, 7e dans cette même spéciale semblait bien ancré à la 6e place du classement général.





La journée prenait fin dans Umea. Une ES où Neuville était l'auteur du meilleur temps (5'49''2) devançant Lappi de 3'' et le Japonais Katsuta de 3''6. Cela était plus difficile pour Craig Breen victime de problèmes mécaniques. Il concédait encore 6''7 à Tanak. Pilouis Loubet était 6e de ce dernier tronçon.



Ce samedi soir le rallye de Suède est mené par Ott Tanak devant Craig Breen à 8''6 et Thierry Neuville à 23''7. Rovanpera, le lauréat 2022 sur ce même rallye, est quatrième à 27''5 de l'Estonien. Pour Pilouis Loubet 6e à 2'28''1 du leader et à 1'30'' de la dernière place du top cinq propriété d'Elfyn Evans, le rallye de Suède semble joué, à moins qu'un fait de course change la donne.

Dimanche, la deuxième manche du championnat du Monde connaitra son dénouement avec trois spéciales Västerik (16,4 km) à parcourir deux fois et Umea (10,08 km) qui servira de support à la Power Stage.