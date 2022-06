Rallye de Sardaigne : Pilouis Loubet au pied du podium à quatre ES de la fin

Dès l’entame de la journée dans Tempio (12 km) Pilouis Loubet crevait en fin de spéciale et finissait 6e à 16 secondes du vainqueur Ott Tanak (9’57’’9) sur la Hyundai. Pour le premier passage dans l'ES11 Erula-Tula, le Porto-Vecchiais préférait jouer la prudence avec un 7e temps à14''7 d'Ott Tanak intenable. Le deuxième passage dans Tempio était plus bien plus convaincant pour le pilote M Sport auteur du 3e temps à seulement 4''3 du vainqueur Graig Breen sur la Ford Puma. L'ES13 Erula-Tula mettait un terme à la matinée. Pilouis Loubet terminait 6e.



A mi-parcours de cette deuxième journée le pilote du Team M Sport était 4e du général à 55''2 du leader Ott Tanak mais surtout tout près du duo. Breen- Sordo respectivement 2e et 3e de ce classement provisoire Le plus long tronçon chronométré de la journée à savoir Coiluna-Loelle (21,6 km) lançait l’après-midi. Loubet y finissait 4e à 7 secondes de Tanak mais surtout mettait un coup de pression sur Breen et Sordo en se rapprochant du podium. Dans l'ES15 Monte Lerno, où le grip était moindre le Porto-Vecchiais faisait preuve de prudence avec à la clé une 6e place. A deux tronçons chronométrés de la fin de cette troisième journée Pilouis Loubet confortait sa quatrième place du général. Pour l’ultime passage dans Coiluna où Tanak était encore intouchable Loubet confortait un peu plus à la 4e place et devançait même Sordo d'un peu plus d'une seconde. Monte Lerno était l’ultime spéciale du jour, Fourmaux s’y mettait à la faute. Cela entraînait un drapeau rouge et un calcul forfaitaire des temps. Pilouis Loubet héritait de la 6e position. Ce soir le Porto-Vecchiais se situe dans une idéale position d’attente à la 4e place à 1’31 de Tanak. La 3e place occupée par Dani Sordo (Hyundai) est à 25 secondes quant à Kalle Rovanpera (5e) il se situe à 51 secondes. Demain les équipages auront seulement quatre ES à disputer.





