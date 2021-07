Rallye d'Estonie : Pilouis Loubet marque ses premiers points

C'était, donc, l'objectif avoué, pour Pilouis Loubet, débloquer, enfin, le compteur des points dans ce championnat du Monde des rallyes. Cela a été atteint aujourd'hui en Estonie à l'issue de cette très dense septième manche du WRC. Au terme des 24 spéciales de l'épreuve le Porto-Vecchiais a terminé à la septième place, d'une manche remportée par Kalle Rovenpera (Toyota) devant les deux Hyundai, celle de l'Irlandais Graig Breen à 59 secondes et celle du Belge Thierry Neuville à 1 minute et 12 secondes. Quant au pilote du Team 2C compétition il achève, donc, le rallye en septième position, une place qui, sauf impondérable, lui était promise depuis vendredi déjà, à 8 minutes et 48 secondes du vainqueur Finlandais.

Cette journée aura été celle de la prudence pour Loubet qui tenait à voir, enfin, la ligne d'arrivée après un début de saison marqué par de nombreux ennuis mécaniques et des sorties de route. Treizième lors des deux premières spéciales très matinales du jour Neeruti et Elva, où Tanak, pour l'honneur, se montrait le plus rapide, Pilouis voulait à l'évidence ne prendre aucun risque comme l'attestait sa 18e place dans l'ES21 Tartu Vald remportée par Thierry Neuville. Cette boucle étant achevée on repartait pour les trois mêmes spéciales en milieu de matinée. Loubet y était un peu plus à son aise avec deux neuvième place et une huitième position dans la Power Stage de Tartu Vald.

Le rallye d'Estonie venait de tirer, en tout début d'après-midi, sa révérence avec les six premiers points en Mondial de Pilouis Loubet. Cela est, indéniablement, bon pour le moral. Reste désormais à confirmer au mois d'août avec la manche belge du Mondial.