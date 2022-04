Présidentielle : la fédération corse du parti radical appelle à voter Macron au second tour

Le 1er tour a, comme prévu, placé en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen.La participation, en revanche, a été, c’est heureux, supérieure aux attentes.Un grand nombre de nos compatriotes qui se revendiquent de la gauche ont fait un « vote utile » et assuré à Jean-Luc Mélenchon un score remarquable de 22%.Les radicaux se réjouissent de la vigueur rémanente dans notre pays, du souci de solidarité et de justice sociale. C’est un élément cardinal de leur doctrine. Mais, ils savent que dans la période actuelle, dangereuse et troublée, ce souci doit prendre en compte aussi les problématiques planétaires de l’environnement et du climat. Il doit également, pour des raisons tant économiques que de sécurité, conduire à un choix clair sur l’Europe.Parce qu’ils étaient en désaccord sur ces derniers points, les différents candidats se réclamant de la gauche ne pouvaient, malgré leur qualité, s’entendre clairement.Mais, l’enjeu de solidarité demeure.Marine Le Pen abreuve le pays de promesses dont il est évident qu’elle ne pourra jamais les tenir. L’essentiel étant de convaincre les plus crédules qu’« elle a changé ». Autrement dit le peuple devrait voter non pas pour ce qu’elle a toujours été et proclamé, y compris ses amitiés sulfureuses à l’Est, mais pour le personnage qu’elle prétend être devenue, petits chats à l’appui.Une opposition tenace a taillé depuis 5 ans à Emmanuel Macron un « costume » de personnage hautain et insensible. Au-delà des sentiments épidermiques, nous pensons que c’est un homme d’Etat, solide et patriote, qui a su et saura affronter les crises les plus dures. Pendant la pandémie il a protégé la santé des Français et, ce n’était pas évident, leurs salaires et leur emploi. Face à la guerre il sait ouvrir les espaces de dialogue mais imposer les sanctions. Il construit une Europe démocratique et souveraine.La France et la Corse ont besoin d’un tel président de la République.Le dimanche 24 avril 2022 nous voterons et appelons à voter Emmanuel Macron.