Paul-André Colombani : « Quand la France va-t-elle ratifier la charte européenne des langues régionales ? »

L’enseignement du corse et des langues régionales est en danger et menacé par les institutions même de la République qui sont censées les défendre. C’est le cri d’alarme jeté par le député nationaliste de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, membre du PNC, mardi lors des questions orales au gouvernement. « La protection et la promotion des langues régionales et minoritaires est une préoccupation ancienne des institutions européennes : elles voient dans la défense de ces langues un renforcement de la démocratie, de la diversité et de la richesse culturelle des peuples et des pays qui la composent. Car ces langues et cultures régionales que nous défendons sont le socle de notre identité, de ce que nous sommes », rappelle-t-il en préambule. « C’est dans cet esprit qu’a été adoptée en 1992 la Charte européenne des langues régionales, destinée à protéger et promouvoir ces langues en tant qu’aspect menacé du patrimoine culturel européen et à favoriser l’emploi de celles-ci ». Proposée sous l’égide du Conseil de l’Europe, cette Charte ne s’impose pas aux Etats. La France l’a signée, mais toujours pas ratifiée à ce jour. 25 pays l’ont déjà ratifiée, 8 autres l’ont signée sans la ratifier, 14 pays n’ont fait ni l’un, ni l’autre. « Il est temps de la ratifier », affirme Paul-André Colombani. « 1992, c’est également la date de l’inscription du Français comme langue officielle de la République à l’article 2 de la Constitution, qui devait permettre de lutter contre l’hégémonie grandissante de l’anglais. Elle n’aura servi en pratique qu’à combattre insidieusement les langues régionales qui, depuis lors, subissent des attaques répétées, à l’image de l’article 6 de la loi contre les « séparatismes » qui menace les associations de promotion des langues régionales », ajoute-t-il.



Un nouveau coup de boutoir

Dans la ligne de mire du député corse, la réforme du baccalauréat de l’an dernier et celle du CAPES de langue corse en date du 25 janvier qui « est donc un nouveau coup de boutoir, qui remet en question l’ensemble du système éducatif dédiés aux langues régionales ». Et d’expliquer que « cette réforme, effectuée sans concertation avec l’Université de Corse et les acteurs politiques et syndicaux locaux qui s’y opposent, impose une inversion des coefficients des épreuves disciplinaires et fait reculer la part du corse dans ces épreuves ». Le coefficient pour la langue corse est passée de 7 à 4, le coefficient pour le français, de 4 à 8. Pour Paul-André Colombani, l’arrêté « signe un abaissement du niveau de maitrise de la langue corse, et témoigne d’une stratégie de fragilisation de l’enseignement des langues régionales, dont l’existence est pourtant déjà menacée ». Il estime qu’il faut rétablir le CAPES tel qu’il était, et pose sans détour deux questions : « Quand allez-vous ratifier la charte européenne des langues régionales ? Quelle sera donc la prochaine étape de ce processus délétère pour nos langues régionales ? ».