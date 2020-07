Opération de dépistage gratuit de la Covid-19 à Bastia

Lundi 3 août Mardi 04 août Géant Casino de Toga - 10h-12h Place st Nicolas devant l’office du tourisme-10h- 12h Leclerc Grand Bastia- RN 193- 16h- 19h Géant Casino de Furiani- 15h- 18h

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.Après le succès des opérations à Porto-Vecchio, Ajaccio et Sarrola Carcopino, où des plages supplémentaires de prélèvements ont été ouvertes pour répondre à la demande, le dépistage gratuit sera proposé à Bastia et Furiani la semaine du 3 au 7 août.Dans le cadre de cette opération, les équipes du Service d’Incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) et de la gendarmerie présenteront le projet innovant de dépistage des personnes porteuses du Sars-Cov grâce à l'odorat de chiens spécialisés, à partir d'un échantillon de sueur. Les volontaires pourront s’inscrire le lundi 3 août de 10h-12h au Géant Casino de Toga et le mardi 4 août de 10h-12h devant l’office du tourisme-Place St Nicolas, pour participer à l’expérimentation.Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues file d’attente, une prise de rendez-vous préalable est nécessaire. Pour cela, les équipes de l’ARS seront présentesPour vous inscrire, votre carte vitale ou numéro de sécurité sociale vous sera demandé.L’ars de Corse poursuivra son « tour de Corse » des campagnes de dépistage gratuit de la Covid-19, en proposant des dépistages à Propriano la semaine du 10 au 13 août et par la suite en Balagne, à Ghisonaccia et à Corte.