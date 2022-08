Olivier Pantaloni (ACA) avant la reprise de la Ligue 1 : ”on est le Petit Poucet de l’élite mais nous avons des atouts à faire valoir”

C’est dans une salle de presse flambant neuf qu’Olivier Pantaloni, entraîneur ajaccien a tenu sa toute première conférence de presse, ce jeudi après-midi dans les locaux du stade François Coty. Il a bien sûr été question du tout premier déplacement de la saison 2022-2023 à Lyon, en ouverture de l’exercice ce vendredi à 21 heures. Un premier rendez-vous capital au sortir d’une période de préparation particulièrement satisfaisante. « On est assez content de cette phase, souligne le coach « biancu è rossu », les joueurs dont la plupart étaient déjà là depuis plusieurs saisons, ont mis beaucoup de coeur à l’ouvrage. Les résultats des matchs amicaux ont été en dents de scie, mais le contenu toujours satisfaisant. Quant aux nouveaux, ils se sont parfaitement adaptés. »



Reste à savoir ce que donnera ce premier déplacement de surcroît dans l’antre de l’un des favoris de la compétition. « Lyon est une très grosse cylindrée, poursuit Pantaloni, pour autant, nous ne partons pas en victimes. On a étudié le jeu de cette équipe et l’on va s’efforcer de leur tenir tête. Dans un premier temps, il s’agira de bien défendre mais pas que. Il faudra aussi travailler les transitions et s’efforcer de profiter au mieux des situations de contre qui nous serons proposées. »



Le coach ajaccien en a profité pour évoquer cette nouvelle saison en Ligue 1. « On est le Petit Poucet et le plus petit budget de l’élite, ajoute-t-il, pour autant nous aurons des atouts à faire valoir. On va s’appuyer sur nos principes de jeu et l’état d’esprit qui a toujours fait notre force. Sachant, compte tenu du niveau, qu’il faudra être encore plus rigoureux. »



Dans l’attente d’une voire deux nouvelles recrues (un latéral gauche et un attaquant), le coach ajaccien a retenu un groupe de vingt joueurs pour ce premier match de la saison :