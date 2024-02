Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : « On ne peut être que déçu du résultat »

Olivier Pantaloni (AC Ajaccio)

« Je suis évidemment déçu du résultat. Toucher quatre fois les montants, c'est vraiment très rare. Je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont tout donné. On ne concède aucune occasion de but ce soir. C'est dommage de laisser deux points en route après un match comme cela. On méritait de gagner ce match. C'est un match nul qui n'arrange personne. Après, j'ai senti que des joueurs étaient émoussés ce soir, mais tout le monde a donné le maximum. Nous sommes entrés dans le sprint final, il faut continuer à jouer comme cela, sans aucune pression de résultat et en jouant les coups à fond, c'est ce que les joueurs ont essayé de faire cela. Il ne faudra pas avoir de regrets en fin de saison, nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite ».

« En première mi-temps, on a manqué de rythme et nous avons eu beaucoup de déchets techniques même s’ils n’ont tiré que deux fois au but. En 2mi-temps, on a eu de gros temps forts, mais sur la partie offensive, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. Nous n’avons pas été assez percutants. Au niveau de la possession, c’était finalement très équilibré. Il nous a manqué de la finition comme face à Bordeaux. Après, c’est vrai que nous avons beaucoup souffert en 1période face à une belle équipe de l’ACA. Ils ont eu le mérite de tenter des frappes de loin. On a bien réagi, mais on ne pouvait pas espérer mieux ce soir ».