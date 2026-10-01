Octobre rose : la Compagnie d’Arc de Bastia met les Amazones à l’honneur

Il n’y aura que des archères ce samedi 24 octobre sur le pas de tir de Furiani de la Compagnie d’Arc de Bastia situé à coté du stade Armand Cesari. Depuis de nombreuses années, le club de tir à l’arc bastiais organise sa traditionnelle journée des Amazones. « Une journée banalisée au sein de la compagnie qui met à l’honneur les archères, débutantes, confirmées, mais aussi pour faire de l’initiation », explique Jean-Mathieu Pierantoni, l’un de ses membres. L’objectif premier de cette journée est de « montrer que le tir à l’arc n’est pas un sport masculin, on l’a bien vu avec les Jeux olympiques ».



Le pari de la mixité sportive est gagné pour la Compagnie d’Arc de Bastia. Sur ses 110 licenciés, un peu plus de la moitié sont désormais des femmes. C’est désormais sur un autre terrain que les archères souhaitent aller, celui de la prévention contre le cancer du sein.



La Compagnie d’Arc de Bastia entend bien profiter de cette journée pour apporter sa pierre à l’édifice dans le cadre d’Octobre rose : « La journée des Amazones se déroulait initialement au mois d’avril, nous avons déplacé la date pour qu’elle tombe en octobre. En plus du sport, il y aura de la sensibilisation au cancer du sein, de l’information, une distribution de flyers », détaille Jean-Mathieu Pierantoni, qui revient aussi sur la symbolique forte entre ce cancer et les mythiques Amazones : « La tradition voulait que ce peuple de guerrières antiques se coupe un sein pour mieux tirer à l’arc. C’est à cela qu’on les reconnaissait comme des guerrières farouches. »



L’occasion pour la Compagnie d’Arc de rappeler qu’une ablation d’un sein n’est pas un frein à la pratique sportive, bien au contraire : « Il y a un côté valorisant, et la pratique est adaptée à un parcours de rémission », indique Jean-Mathieu Pierantoni, avant de préciser que sa compagnie adapte la pratique, le matériel et les entraînements à toutes les pathologies.

