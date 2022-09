Nativité de la Vierge Marie : les fidèles de Corse et de Marseille unis dans la prière

Catherine Pila vit à Marseille mais conserve bien présentes ses racines corses. « Ma mère est originaire de Poretto, à Brando. Mon père, d’Azilone, près de Sainte-Marie Sicche ». Directrice d’école à Marseille, elle revient sur l’île, à Poretto, lors des vacances scolaires. « La rentrée ayant eu lieu le 1er septembre je ne pourrai hélas pas être à Lavasina ce jeudi. Déjà, enfant, étant scolarisée à Marseille je ratais les célébrations à Lavasina, idem lorsque j’étais étudiante. Donc, ne pouvant être à Brando le 8 septembre, j’ai fait en sorte que Notre-Dame de Lavasina vienne jusqu’à moi. Une grande foi m’habite avec une dévotion toute particulière à la Vierge Marie. Je me rends souvent à Notre-Dame de la Garde prier Notre-Dame de Lavasina puisque la statue offerte par le Père Magdeleine y siège en belle place. Peu à peu m’est venue l’idée que cela plairait aussi à mes compatriotes de la région et à tous ceux qui viennent se faire soigner sur le continent. Le fait de voir la Vierge les rassure. La statue est très priée. De nombreux fidèles la vénèrent et le Père Spinosa retrouve tous les jours des petits papiers ou petits objets déposés au pied de la statue »., explique-t-elle.



Cette belle initiative de Catherine Pila remonte à 4 ans

« Il y a quatre ans, j’avais proposé au Père Spinosa, recteur de Notre-Dame de la Garde, d’organiser un pèlerinage et une messe pour les Corses de Marseille. Je souhaitais une sorte de jumelage entre Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame de Lavasina. Le Père Spinosa a été très enthousiaste à cette idée et le projet s’est rapidement mis en place avec l’aide précieuse et amicale du Président de la Maison de la Corse à Marseille Jean Dal Colletto. L’évêque de Marseille et l’évêque de Corse ont également adhéré à mon projet et le 25 mars 2019, le Père Xavier Manzano, vicaire à Marseille, dont la famille vit près d’Ajaccio, a présidé une messe, assurant la prédication en langue corse ».





Depuis cette date donc, la statue de Notre-Dame de Lavasina, offerte par le Père Magdeleine, Recteur du sanctuaire à Brando, est installée à Notre-Dame de la Garde et les Corses, notamment les malades qui viennent se faire soigner sur le continent, ainsi que leurs familles, et beaucoup d’autres, viennent l’honorer.



« En raison de la pandémie, nous n’avons pu nous réunir en 2020 et 2021 mais nous nous retrouvons avec grand plaisir autour d’une messe cette année. Initialement prévue le 25 mars, elle a dû être reportée à la demande du Cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, pour ne pas interférer avec la veillée de prière pour l’Ukraine prévue ce jour-là. Cette messe aura donc lieu ce jeudi 8 septembre à 18h30 à ND de La Garde, jour de la fête de la Nativité. Cette messe chantée en corse, sera présidée par le vicaire général, le père Xavier Manzano qui assurera aussi la prédication dans notre langue. A l’issue de la célébration nous vénérerons la statue de ND de Lavasina. Nous serons ainsi en parfaite communion avec tous ceux qui participeront aux festivités mariales à Lavasina ».



L’affiche de cette cérémonie a été imaginée par Xavier Nicolaï.