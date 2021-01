National 1 : Le FCBB laisse échapper la victoire dans les arrêts de jeu

Les Corses, en blanc, donnaient le coup d’envoi et obtenaient rapidement un coup-franc aux 30 m mais le coup de pied de Grimaldi passait à coté du montant gauche de L’Hostis. (2ème)

Les Orléanais répliquaient par Antoine qui obligeait Escales à une belle parade près de son montant gauche. Sur le corner le ballon était repris de la tête par Lybohy mais largement au-dessus de la transversale du gardien insulaire (4ème).

En ce début de rencontre ce sont les visiteurs qui mettaient le pied sur le ballon et les «Guêpes » se créaient une nouvelle occasion à la 7ème par Talal au premier poteau sur un centre de Lambese de la droite. Mais son tir était contré par Hamdi.

Les Orléanais ouvraient finalement le score à la 14ème sur une superbe tête de Khalid sur un coup-franc très bien tiré par Lapis des 30 m. 1 – 0.

Mais la joie était de courte durée pour les visiteurs car 2 minutes plus tard sur une faute sur Cropanese dans la surface de réparation, l’arbitre sifflait logiquement un penalty pour les Corses. Grimaldi en le transformant remettait les deux équipes à égalité. (1-1)

Dans leur élan, les bastiais manquaient même de prendre l’avantage par Magassouba qui suite à une passe de Isidor à l’entrée de la surface, enroulait son ballon qui frôlait le montant gauche de L’Hostis (18ème).

Puis c’est Traoré qui reprenait un ballon de Magassouba. Le cuir passait juste au dessus des cages orléanaise (21ème).

Sur le dégagement de L’Hostis le ballon parvenait à Lapis sur la gauche. Ce dernier échappait à son garde du corps et sur son centre, Soumare échouait de peu sur Escales (22ème).

Les Corses prenaient l’avantage par Isidor à la 27ème minute. Bien servi par Durbant à l’entrée de la surface, l’attaquant borgais prenait son temps pour travailler son ballon à raz de terre, ballon qui finissait sa course dans le coin droit de L’Hostis (27ème) : 2 – 1.

Les joueurs de Claude Robin tentaient de sortir de l’emprise corse et à la 39ème Escales devait de détendre pour éviter que le ballon ne fasse trembler ses filets sur un tir puissant de Soumare.

Escales qui devait s’élever dans les airs à la 42ème sur un centre de la gauche de Lapis, ballon que convoitait Antoine.

Dans le temps additionnel (45+1) les visiteurs trouvaient la transversale d’Escales sur un tir des 25 m de Perrin.

2-1 pour le FCBB c’était le score à la mi-temps.

Le FCBB remettait vite la pression dès le début de la 2ème période par Durbant et Isidor.

Le jeu était toujours très rythmé mais les occasions étaient rares, les défenses prenant le pas sur les attaques.

Sur un contre rondement mené par Isidor, Lajugie ne parvenait pas, à la 72ème, à récupérer le ballon finalement dégagé par Lapis.

A la 75ème, les Orléanais bénéficiaient d’un coup franc aux 25 m sur la droite mais Escales s’emparait du ballon dans les airs.

Les « Guêpes » faisaient le forcing, obtenant 2 corners coup sur coup. Sur le deuxième, la tête de Soumare passait tout près du montant gauche d’Escales (77ème).

Escales qui devait ensuite se coucher sur un centre de Soumare (85ème).

Les visiteurs se montraient encore dangereux sur un corner vicieux de Demoncy mais Escales se montrait encore impérial (87ème).

Escales souverain encore sur la reprise de Seydi à bout portant (88ème). La fin de partie était difficile pour le FCBB qui pliait mais ne rompait pas sous les coups de butoir des visiteurs, jusque dans les arrêts de jeu où Soumare sur une contre attaque fusillait Escales (90 +1) : 2 – 2

Rageant pour le FCBB.



Réaction de l’entraîneur du FCBB, JA Ottaviani : «C’est un résultat frustrant. Sur l’égalisation, il y a une faute sur Durbant. Le match a été compliqué dans le dernier quart d’heure car on avait joué lundi. On a eu du mal à les empêcher de jouer. On a fait le maximum. On aurait pu empocher les trois points sans cette faute sur l’égalisation, faute qui n’est pas sifflée. On a fait une grosse première mi-temps dans la qualité et le volume. On a le ballon pour mettre le 3ème , malheureusement on ne tue pas le match»



Feuille de match

19ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 2 - 2 US Orléans Loiret Foot (2 -1)

Complexe Sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : pluvieux

Spectateurs : 0 (confinement)



Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Maxence Nouchet

Arbitre assistant 2 : Florent Marmion





Buts : Khalid (14ème) – Soumare (90 +1) pour Orléans

Grimaldi (16ème sp) – Isidor (27ème) pour FCBB





Avertissements : Traore (13ème) - Hamdi (26ème) pour le FCBB

Saint Ruf (20ème) – Demancy (49ème) – Lybohy (69ème) pour Orléans



FCBB : Escales – Hamdi – Traore (Buon 76ème) – Durbant – Cropanese – Grimaldi (c) (Lajugie 65ème) – Isidor (Raoul 80ème) – Umbdenstock – Touil – Couturier – Magassouba.

Entr. : JA Ottaviani



USO : L’Hostis (c)- Lybohy – Perrin – Talal (79ème Mokdad) – Khalid (Keita 58ème) – Saint Ruf – Antoine (Seydi 62ème) – Lapis – Demoncy – Soumare – Lambese.

Entr. : C.Robin