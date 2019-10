Muriel Claret Avanzini invitée de la XIIème Biennale Internationale d'art contemporain de Florence

Muriel Claret Avanzini a l’honneur et le privilège d’avoir été choisie pour exposer ses oeuvres à la fabuleuse Biennale de Florence en Italie, quia ouvert ses portes ce samedi 18 octobre 2019 à 17h30.

Une de ses guerrière androïde portera les couleurs de la Corse, parmi 18 français, et un grand nombre d’artistes internationaux.

Un magnifique événement d’art contemporain, regroupant tous les arts, de nombreux pays, avec un jury international de prestige qui remettra le prix Léonard de Vinci!

Du 18 au 27 octobre à Florence, en Italie



Muriel Muriel Claret Avanzini a exposé deux fois au Grand Palais avec les artistes indépendants, une fois avec les artistes français. Elle a aussi exposé à Bruges, au Portugal et à La Rochelle dont elle a obtenu le prix des Arts Maritimes en 2018 & 2019