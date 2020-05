Municipales : second tour le 28 Juin, mais dans quelles conditions ?

N'oubliez pas votre masque

Chaque électeur aura l'obligation de porter un masque de protection pour pouvoir pénétrer dans le bureau de vote et voter. Un masque grand public sera suffisant. L'électeur « devra pouvoir disposer de gel hydroalcoolique et d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains », a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.





Amenez votre stylo

Le ministre de l'Intérieur conseille aux électeurs d'amener leur propre stylo, le jour du vote le 28 juin, pour pouvoir signer la feuille d'émargement. Il sera aussi demandé à l'électeur de garder en main sa pièce d'identité et sa carte électorale pour que les assesseurs ne les prennent pas en main.





Les assesseurs avec des masques chirurgicaux

Les membres du bureau de vote auront l'obligation de porter un masque, non pas un masque grand public, mais un masque chirurgical. Ils devront le conserver « tout au long de l'opération de vote, tout comme les scrutateurs au moment du dépouillement », a précisé Christophe Castaner. Les communes devront fournir les masques le jour du vote « avec le soutien plein et entier de l'Etat ».





Un mois de campagne

Habituellement, la campagne du second tour dure cinq jours seulement. Elle va durer un mois cette fois-ci. Les candidats devront toujours avoir en tête le respect des règles sanitaires dans leurs contacts avec les électeurs. « Toutes les précautions nécessaires lors des contacts entre les candidats, leurs équipes et les électeurs. Je pense à la dispensation physique, bien sûr, mais aussi au port du masque quand cela est nécessaire », a détaillé le ministre de l'Intérieur. Il faudra oublier de serrer des mains à la chaîne sur les marchés ... Christophe Castaner conseille aux candidats d'imprimer des professions de foi plus détaillées.

Dans son avis, le Conseil scientifique a encouragé le développement d'une campagne numérique et recommande le port du masque et d'une visière pour toutes les personnes participant à des opérations de campagne dans le souci de les protéger.



Mais la date du 28 juin est-elle définitive ?

Non, cette date est « réversible », a dit Edouard Philippe. Elle pourra être modifiée en raison de l'évolution de la situation sanitaire. Une « clause de revoyure » sera inscrite dans le projet de loi qui sera présenté le mercredi 27 mai en Conseil des ministres. Elle prévoira l'organisation possible du second tour au plus tard en janvier 2021.