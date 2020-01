Municipales à Lisula : Jean-Jo Allegrini-Simonetti pour un nouveau mandat avec une liste renouvelée et rajeunie

Élu conseiller Municipal en 1983 puis 3e adjoint sous les regrettés Me Pierre Pasquini et 1er adjoint avec Me François Ferrandini, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, enfant de lisula a été élu Maire en 2003, suite au décès de ce dernier. Depuis, contre vent et marée, il occupe le siège de Premier Magistrat.



Cette mandature qui s'achève a été marquée par de fortes turbulences qui ont souvent fait la une des médias.



On se souviendra que cette élection a été frappée d'annulation par le Tribunal Administratif avant que Jean-Jo Allegrini-Simonetti ne récupère les clés de la mairie en Février 2015.



Tout aurait pu s'arrêter là, pourtant, l'élection à la présidence de la Communauté de Communes issue de la fusion des deux com com de l'Ile-Rousse et de Belgodère servait de détonateur à des brouilles politiciennes sans fin.



Des déchirements, il y en a eu, tant du côté de la majorité, qui perdait cinq de ses membres, que de l'opposition où son leader Hyacinthe Mattei était en dissidence.



Dans ce contexte, les réunions su Conseil Municipal ont servi d'affrontements verbaux, parfois à la limite du raisonnable.



Bref, Jean-Jo Allegrini-Simonetti s'est entouré de ses fidèles pour tenir la barre du navire et arriver à bon port de cette mandature, au point d'en solliciter une autre. Aujourd'hui, il sollicite à nouveau les suffrages de ses électrices et électeurs.

Sans langue de bois il répond aux questions de CNI



Dans ce contexte particulier quel bilan tirez-vous ?



« Malgré toutes ces vicissitudes du mandat qui ont été évoquées, je suis satisfait et j'ajouterai que malgré les diminutions des dotations de l'État, nous avons réussi à maintenir le cap et à terminer cette mandature avec un bilan satisfaisant.



Je ferais aussi observer que les taux de la Taxe d'Habitation et taxes foncières n'a pas augmenté depuis 19 ans ».



Les derniers chiffres de l'insee font état d'une baisse de la population et dans le même temps 3 classes des écoles de 1er degré ont été supprimées. Comment l'expliquez-vous ?



« C'est une hérésie d'affirmer que nous perdons 500 habitants et je m'insurge contre ceux qui véhiculent de tels propos. Depuis 2004, ces chiffres ont été en augmentation constante. En 2015, alors que les élections étaient annulées et qu'il n'y avait par conséquence aucun élu à la mairie. Le recensement effectué cette époque par l'insee présentait des anomalies et nous n'avons jamais pu les faire rectifier.

Pour ce qui est des fermetures de classes, je ferais juste observer qu'en 2000 lorsqu'on a construit les écoles,tout le monde voulait s'inscrire à l'Ile-Rousse, notamment dans la population des trois communes qui entourent la cité Paoline. En 10 ans il s'est construit de belles écoles modernes comme par exemple à Monticello. Par ailleurs, notre école catholique qui était réservée à la maternelle s'est aussi ouverte aux primaires ».



En raison de ces chiffres, il n'y aura donc plus 27 mais 23 élus ?



« Effectivement, ce sera le cas mais je ne vois pas où est le problème.Cela ne nous empêchera pas de travailler ».



Que retenez-vous de votre bilan ?



« Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de satisfaction. Des projets phares ont été menés à terme comme la caserne des pompiers qui est en phase de réalisation. Une caserne qui entraîner aussi la création d'une voie nouvelle, du cimetière au lycée avec la réalisations de trottoirs pour sécuriser cet axe très fréquenté par les lycéens. Un projet de 2,2M€ qui bien qu'il ne soit pas entièrement de notre compétence est pour l'heure porté par notre équipe. Cette caserne c'est une décision politique forte de notre majorité.



Il y a aussi l'extension du cimetière en partie livrée et qui fera l'objet d'une électrification des allées et de pose de bornes ainsi qu'un poste d'accueil qui sera géré par une employée. Autre projet dont nous sommes très fiers, celui de la mise en place au centre Jean-Simi, en collaboration avec notre CCAS de « La fabrique citoyenne » proposant des ateliers, manifestations, sorties intergénérationnelles. L'objectif à terme c'est que le Centre Jean-Simi lui soit entièrement dévolue.



On peut aussi retenir la zone de mouillage organisé qui offre 70 places supplémentaires au port de plaisance



En cours, on peut parler de l'extension à l'étage des bureaux de la mairie ; de l'éclairage public qui sera entièrement revu (projet de 1,2M€, financement dans le cadre du PPP) et qui entraînera une diminution de l'emprunte carbone et qui nous fera réaliser avec le LED une chute de consommation de l'ordre de 60% »



La commune a par ailleurs contribué à la réalisation de logements sociaux, aujourd'hui au nombre de 82, sans oublier la réalisation d'un centre médico-psychologique pour adultes et adolescents, les importants travaux dans les écoles primaires et travaux de voirie.



Un projet est à l'étude pour l'aménagement du jardin des moines avec structure modulable qui pourrait être transformée en théâtre de verdure.



Les services techniques de la ville vont être relogés dans des locaux adaptés. Un local destiné exclusivement à l'état civil avec rampe d'accès pour PMR est en cours.



Le Cosec a été réhabilité et les tribunes du stade recouvertes.



L'église de l'Immaculée Conception, en collaboration et avec l'aide financière du service patrimoine fait l'objet d'une première tranche de travaux à hauteur de 1,3M€ ... ».



Quels sont vos projets ?



« Difficile de tous les énumérer mais pour l'essentiel, il y aura bien évidemment la poursuite des travaux de réhabilitation de l'église paroissiale, la réfection de la pelouse du stade, la rénovation du gymnase dont l'appel d'offres a été lancé, la création d'un Centre multifonctionnel au cœur même du Centre-Ville avec équipement de locaux pour les écoles de danse et de musique. Un accord a été trouvé avec les propriétaires de terrains pour cette réalisation, la rénovation de la rue de nuit dans la vieille ville (déjà en cours), la poursuite de notre politique du logement avec des réalisations pour primo accédants, la réalisation d'une cantine scolaire dans les écoles avec la présence d'une diététicienne. En collaboration avec le Conservatoire du littoral, désormais propriétaire du site de l'ile de la Pietra nous avons en commun un projet qui fait déjà l'objet d'un permis de construire pour l'aménagement du phare. Avec ce projet, les îles de la Pietra sont appelées à devenir le plus grand site du Conservatoire de Corse... ».