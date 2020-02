Municipales à Bastia : Jean-Martin Mondoloni dévoile les noms de sa liste

«J’ai choisi la Citadelle de Bastia pour le faire, car pour nous il n’existe pas de citadelle imprenable » dit-il en guise de clin d’œil. «Nous sommes aussi face à l’horizon car nous sommes une liste d’ouverture, avec des hommes et des femmes agacés par le repli sur soi, avec des ambitions pour Bastia, la belle endormie». Le ton est donné d’entrée pour celui qui souligne que face à une gauche éclatée et des nationalistes divisés, la droite est pour une fois unie à Bastia. «Une droite unie non sur un nom mais sur un projet, une liste de droite pas concentrée sur elle-même puisqu’elle a reçu le soutien de tous les appareils. Il y a une alchimie avec des hommes et des femmes qui ont des trajectoires différentes, des politiques, des responsables d’associations, des personnes du monde professionnel de tous secteurs, qui apportent leur expérience, leur expertise». Jean-Martin Mondolini a mis aussi en avant la jeunesse. «Dans les 11 premiers de la liste nous avons 3 jeunes de moins de 25 ans. Les jeunes sont plus créatifs, ils ont le sens de l’innovation. Je tiens aussi à bien préciser que tous les colistiers vivent et travaillent à Bastia ».