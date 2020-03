Municipales - Georges Mela : " Porto-Vecchio est toute ma vie "

- Pourquoi avez-vous décidé de renouveler votre mandat ?

- Porto-Vecchio, c’est toute ma vie. Son avenir est au centre de mes préoccupations et je suis plus que jamais déterminé à continuer à travailler au service de Porto-Vecchio et des Porto-Vecchiais.



- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Le nom de notre liste l’indique : mon parti, c’est Porto-Vecchio ! Cela n’est pas un slogan de circonstance mais ce qui caractérise mon engagement politique depuis toujours. Lors d’une élection municipale, la compétence et le pragmatisme au service d’une ligne claire et cohérente, doivent primer sur les logiques partisanes et les idéologies. Mon équipe sera en partie renouvelée. De nouveaux entrants viendront ajouter leurs compétences, leur énergie et leur fraîcheur. Ils partagent nos valeurs au premier rang desquelles se trouve la volonté de servir les Porto-Vecchiais.



- Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature?

- Nous avons tenu à ce que Porto-Vecchio franchisse un palier dans de très nombreux domaines, au niveau des transports, de notre attractivité, du bien vivre. Cette mandature a été marquée par un niveau d’investissement record de près de 85M d’€. De nouveaux services à la population ont été créés, pour tous les Porto-Vecchiais, du plus jeune au plus ancien, avec le souci de ne laisser personne au bord du chemin.



- Vos réalisations les plus marquantes et les réponses aux critiques?

- A Porto-Vecchio, on ne se résigne pas à voir notre centre ville perdre de sa vitalité et son âme. Les travaux de la ville ont parfois été contestés. Une opposition suscitée par mes opposants. Ça ne les grandit pas. Mais je sais pouvoir compter sur le soutien de la population qui a adhéré à notre dynamique et qui sait reconnaître les mérites de ceux qui entreprennent pour leur ville. Je citerai donc la citadina, notre navette électrique et gratuite, dont le succès a dépassé toutes les attentes, la restructuration du coeur de ville, qui a été primée au niveau national. Les infrastructures sportives que nous avons réalisés ou qui sont en train de sortir de terre, COSEC et centre aquatique qui sont aujourd’hui incontestablement les meilleures de l'île.



- Quelle est la principale problématique de votre ville ?

- Notre ville, première station touristique de Corse est victime de son attractivité. C’est une formidable opportunité économique mais nous devons en corriger les excès, notamment au travers de la question du logement qui pour les raisons évoquées est chez nous une question centrale. Le PADDUC notamment, en raréfiant le foncier disponible, a aggravé ce problème. Je regrette que mes adversaires ne l’ai pas encore compris ou ne souhaitent pas le reconnaître.



- Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?

- Le bien vivre sera au cœur de chacune de nos politiques, en faisant notamment de nos hameaux et de l’environnement des priorités. Notre ruralité bénéficiera durant les 6 prochaines années d’une ambition identique à celle que nous avons eue pour la ville. J'aurais pu parler de plan Marshall pour nos villages et hameaux, mais ceci ne sont pas sinistrés. Ils regorgent au contraire de potentialités qu’il faut libérer. Je veux également continuer notre combat contre certains excès du PADDUC. Il a certes le mérite d’exister mais condamne notre ruralité au non développement. Il en va de la vie de nos hameaux et villages où tant de familles Porto-Vecchiaises pourraient vivre chez elles. Quant à l'environnement, l’enjeu nous dépasse aujourd’hui tant les signaux qui nous parviennent, du climat notamment, imposent une prise de conscience forte et des actions à la hauteur de la situation. Le capital environnemental de notre région est pour nous une richesse qu’il nous appartient de préserver et valoriser.



- Quelle est votre priorité ?

- Adopter le PLU qui permettra de garantir à tous les Porto-Vecchiais de se loger, travailler et entreprendre à Porto-Vecchio. Cela passera par une priorité accordée à nos villages et hameaux.