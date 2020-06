Municipales 2020 en Corse : les bureaux de vote fermés, le dépouillement commence

MV le Dimanche 28 Juin 2020 à 18:46

A18 heures, les bureaux de vote des 21 communes de Corse sur 22 dans lesquelles se joue un second tour ont fermé leurs portes (- à Bastia les bureaux fermeront à 19 heures). Le dépouillement commence et les premiers résultats ne devraient plus tarder.

