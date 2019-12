Municipales 2020 : échos de campagne du 18 Décembre

Jérôme Sévéon et l'équipe "Calvi in core" communiquent: " L'écoute est au cœur de notre démarche citoyenne.

Venez partager un moment d’échange, notre équipe vous présentera les valeurs et la méthode de travail de "Calvi InCore” :

Rendez vous, autour d'un verre, le vendredi 20 décembre à 18h30 au café Rex, boulevard Wilson à Calvi .

Faites nous part de vos attentes, de vos envies pour élaborer, tous ensemble, une ville qui nous ressemble