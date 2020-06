Municipales 2020 : Un taux de participation de 53, 68 % à 17 heures en Haute-Corse

L'estimation du taux de participation pour le 2e tour des élections municipales et communautaires dans le département de la Haute-Corse, à 17h00, est de 53, 68 % a communiqué la préfecture.

Pour mémoire, en 2014, il était de 68, 42 % à la même heure.



A Bastia 13875 personnes avaient voté à 18 heures soit le plus de 62% des votants contre le 44,10% du premier tour.



A Lisula à 18 heures le taux de participation dans les trois bureaux de vote était de 83%.



Au niveau national, la participation est une nouvelle fois en baisse à 17h ce dimanche pour le second tour des élections municipales. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, seulement 34,67% des électeurs concernés ont glissé leur bulletin dans l'urne.



A partir de 20h, les résultats de l’élection pour la France métropolitaine et les résultats par département seront disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : http://elections.interieur.gouv.fr