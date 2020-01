Municipales 2020 : Échos de campagne du 26 janvier 2020

Ajaccio ville solidaire organise une rencontre-débat lundi 27 janvier 2020 au Locu Teatrale d'Ajaccio. à 18 heures



Comment donner du sens et passer d'un slogan de campagne à un ensemble de propositions concrètes et cohérentes ?

C'est à cet exercice citoyen qu'Inseme à Manca/Ensemble à Gauche vous invite cordialement.

Une invitation qui s'adresse à celles et ceux qui s’intéressent à la vie démocratique de la cité.