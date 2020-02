Municipales 2020 : Échos de campagne du 11 février 2020

Jérôme Séveon et les candidats de la liste "Calvi in core" vous convient ce vendredi 14 Février 2020, à la présentation de leur liste.

Au cours de la soirée il sera aussi procédé à la signature de la charte ANTICOR

"Calvi in Core" s'engage à respecter publiquement, vis à vis de ses électeurs, des mesures et un comportement éthiques.