Moto : le Cortenais Brando Campocasso Champion d’Europe de Super Motard

La moto chez les Campocasso c’est une véritable institution. Une passion que l’on se transmet de père en fils depuis 5 générations et le jeune Brando n’a pas échappé lui non plus au virus transmis par son père José, plusieurs fois sacré champion de Corse et champion de France.





Ce week-end, Brando, qui a fêté ses 20 ans ce vendredi, devait donc disputer la dernière manche du Championnat d’Europe de Super Motard à Pleven, en Bulgarie. En tête du championnat avant cette ultime épreuve, il ne visait que la gagne pour être certain du sacre.

« J’étais en tête après les quatre manches du championnat », a-t-il expliqué dimanche soir au téléphone, « mais c’était serré avec mes poursuivants. Je risquais à tout moment de perdre le titre sur une faute. Bien concentré et surtout très motivé, j’ai gagné les deux premières manches sur le circuit terre et asphalte de deux kilomètres le samedi ».





Encouragé et coaché par son père, le jeune Brando est resté concentré toute la journée de samedi lors des deux dernières courses. Des courses qu’il a parfaitement maîtrisées en s’imposant largement devant ses concurrents.

« C’est une immense satisfaction pour moi, pou mon père, pour ma famille et pour tous mes sponsors qui me suivent depuis longtemps. Je voudrais tous les remercier, car sans eux je n’aurais jamais pu participer à une telle compétition, car l’argent est le nerf de la guerre. Grâce à eux, j’ai pu monter mon Team, AP Racing et préparer ma KTM 4 temps en 250 cc ».





Alors qu’il passait la frontière de la Bulgarie, et juste avant de ne plus avoir de connexion, Brando avait du mal à contenir sa joie et il nous demandait de remercier ses sponsors qui sont les restaurants cortenais Le Bonaparte, U Passa Tempu, U San Teofalu, le Valentinu, la pâtisserie Casanova « ainsi que deux restaurants sur Paris qui sont U Mulinu et Mauvaise graine. Merci à tous. Ce titre est aussi le vôtre », criait-il au téléphone.