Mercato : Thomas Mangani première recrue de l’AC Ajaccio

L'ancien milieu de terrain d'Angers Thomas Mangani s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1 cette saison et dont il est la première recrue, a annoncé le club corse lundi.En fin de contrat avec le club angevin où il évoluait depuis sept saisons, ce joueur polyvalent (il peut aussi évoluer en défense), âgé de 35 ans et qui compte plus de 300 matchs chez les professionnels, a signé ce lundi un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Joueur de caractère mais surtout d'expérience, il figurait depuis quelque temps sur les tablettes du club ajaccien, qu'il connaît bien pour y avoir effectué une saison en Ligue 2 (2007-2008).«C'est un joueur de qualité et d'expérience qui a le profil recherché», a commenté l'entraîneur ajaccien Olivier Pantaloni. «Nous avons besoin de gars qui connaissent le niveau de la Ligue 1 et toute son exigence. Thomas connaît le club pour y avoir évolué, il avait la volonté de porter nos couleurs. Nous apprécions les joueurs qui sont déterminés à jouer pour l'ACA», a de son côté expliqué le coordinateur sportif Johan Cavalli, cité dans le communiqué de l'ACA.«Je suis heureux de retrouver l'ACA 15 ans après, c'est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu'ils me témoignent. J'espère apporter un maximum à l'équipe, au club, à mes coéquipiers car j'arrive avec une grande motivation», a pour sa part assuré Mangani.Le club ajaccien, dont la reprise est fixée au 23 juin prochain, tient donc sa première recrue. Quatre à cinq autres joueurs (deux attaquants dont un de couloir, un milieu de terrain et deux défenseurs) sont sur les tablettes du staff «rouge et blanc».