Marc Muselli : « Il faut repenser le modèle de l’université de Corse avec un mot-clé : l’attractivité »

- Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à la présidence de l’université ?

- Je considère que l’université de Corse est l’un des seuls dispositifs dans l’île en capacité de transformer et de continuer à transformer la société corse. C’est cette conviction qui m’a poussé à être candidat à la présidence de l’université. Quand l’université a rouvert ses portes en 1981, il y avait 350 étudiants. Elle est passée en moins de 10 ans à 2 000 étudiants, ce qui veut dire qu’elle répond à une demande. Elle a apporté un dispositif qui a permis très rapidement de donner, à la jeunesse, la connaissance et le savoir. En l’espace de 40 ans - nous fêterons cet anniversaire très prochainement -, l’université, par la recherche, a transformé cette société. Il faut poursuivre le travail de transformation de la société qui est nécessaire pour répondre aux grands enjeux de l’avenir, que ce soit les transitions écologique, énergétique, numérique et économique. Il faut armer le territoire pour qu’il soit compétitif face à ces bouleversements et ces enjeux qui sont devant nous.



- De quelle façon comptez-vous poursuivre ce travail ?

- Le paysage de l’enseignement supérieur est extrêmement concurrentiel et mondialisé. Il est essentiel d’être visible et attractif par une stratégie de différenciation et de spécialisation. Le risque est de proposer une offre de formation et de recherche qui pourrait être disponible sur d’autres territoires. Il faut trouver des niches spécifiques sur lesquelles la Corse dispose d’atouts incontournables. Il est, donc, nécessaire de faire évoluer l’offre de formation de l’université de Corse, en particulier sur un certain nombre de niches à multiples compétences.



- Lesquelles, par exemple ?

- Il n’existe pas de diplôme double compétence qui mêle l’énergie, la sociologie et l’économie. Il n’existe pas de diplôme qui mêle l’intelligence artificielle, qui sera sans doute l’intelligence de demain, et l’économie, ou bien le droit du numérique et la cyber sécurité. Il y a de nombreux diplômes très originaux qui n’existent pas au niveau national et grâce auxquels l’université de Corse peut devenir très attractive vis-à-vis de l’écosystème de l’enseignement supérieur. C’est un premier levier. Le second levier est la recherche, c’est-à-dire la montée en compétences. Les entreprises doivent aussi s’engager dans une activité de recherche parce que monter en compétence et permettre à une entreprise de le faire, c’est lui donner un rayonnement territorial, national et international. C’est créer de la valeur ajoutée et, donc, des emplois qualifiés. C’est à travers ce projet ambitieux que je veux mener que nous pourrons réussir une vraie transformation de la société corse. Il faudra nécessairement un peu de temps parce que rien ne se fait du jour au lendemain, mais cela doit se faire à l’horizon de 5 à 10 ans.



- La Corse est une île, n’est-ce pas aussi un enjeu ?

- Oui ! Ce qui est intéressant avec le système insulaire, c’est qu’il présente, à la fois, un avantage - une île est un territoire qui peut être considéré comme un laboratoire à l’échelle 1 -, et un risque. Si on ne développe pas des actions très fortes en termes d’ouverture, d’internationalisation de nos missions, on va très vite se retrouver isolé. Développer des actions très fortes dans le domaine de l’international est devenu vital pour l’université qui doit mettre les moyens là où il faut, en particulier sur une forme d’institutionnalisation des relations internationales. Il est indispensable de travailler sur l’axe franco-italien et sur les systèmes insulaires, sachant que toutes les îles ont les mêmes problématiques. Il faudra mettre des moyens lourds pour justement être visible en Méditerranée et éviter d’être absorbé par cet écosystème mondialisé et concurrentiel qui, à terme, pourrait être très préjudiciable à l’université de Corse.



- L’université de Corse a-t-elle les moyens de faire face aux puissantes universités italiennes ou à celle d’Aix-Marseille ?

- L’université de Corse a identifié des domaines de spécialisation, notamment ceux des ressources naturelles et culturelles, de l’énergie, du numérique… sur lesquels elle est très performante. A ce titre, elle a reçu un certain nombre de labels par des organismes nationaux qui font que nous sommes clairement identifiés sur des objets scientifiques qui nous sont propres et qui nous permettent d’être extrêmement différenciant de ce qui se fait ailleurs. C’est par ce biais-là que nous serons toujours visibles et compétitifs vis-à-vis d’établissements distants. Il faut poursuivre cette stratégie de spécialisation. La recherche est vraiment la mission de l’université. Quand on sait que près de 7 métiers sur 10 en 2030 ne sont pas connus en 2020, la recherche ouvre le chemin de ces nouveaux métiers et permet de décliner une offre de formation adaptée.



- Si l’université de Corse ne change pas, prend-elle le risque de disparaître ?

- Elle risque, à terme, d’être isolée. Si on perd la recherche qui est le moyen d’ouvrir l’avenir, on perd cette ouverture vers la modernité, et je pense qu’à terme, en effet, on pourrait se transformer vers ce que certains appellent des « collèges universitaires », c’est-à-dire des gros lycées. La Corse est à 12 kilomètres de l’Italie par la Sardaigne, 40 kms par la Toscane, 300 kms du continent métropolitain. L’université d’Aix-Marseille avec ses 65 000 étudiants, l’université de Gênes avec ses 80 000 étudiants sont des grands paquebots qui avancent. Si nous les regardons avancer sans changer, un jour ou l’autre, nous ne serons plus visibles et nous ne saurons plus développer notre territoire. Il ne faut pas oublier que le but du jeu, c’est d’aider à transformer notre territoire.