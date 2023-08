Ligue 2 - Maxime Chanot (New York City FC) va s’engager avec l’AC Ajaccio

Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 28 Août 2023 à 15:26

L’AC Ajaccio a trouvé son défenseur central. Le club était à la recherche de la perle rare depuis les départs successifs de Fernand Mayembo et Oumar Gonzalez. C’est finalement Maxime Chanot, corse d’adoption, capitaine et défenseur central de New York City FC en MLS qui va rejoindre le club acéiste.