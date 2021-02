Les annonces judiciaires et légales de CNI : Caisse de crédit mutuel de Porto-Vecchio

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORTO VECCHIO

Société coopérative de crédit de courtage et d'intermédiation en assurance à capital Variable et à responsabilité statutairement limitée.

Siège social: Bat G les 4 portes Les 4 chemins 20137Porto-Vecchio

Siret : 75120023900018



Mesdames et Messieurs les sociétaires sont convoqués par le Conseil d'Administration en Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus le 09 mars 2021 10h00

Le lieu de réunion est fixé au siège de la caisse rappelé ci-dessus.

La situation liée à la crise sanitaire nous conduit à organiser cette Assemblée Générale sous forme de conférence téléphonique, gérée par le système d’information Crédit Mutuel, conformément à l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.



Pour participer à l’Assemblée, vous devez préalablement vous faire préciser les modalités d’accès à la conférence en contactant votre Caisse à l’adresse mail 09067@creditmutuel.fr.





L’Assemblée est convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Bienvenue, ouverture de l’Assemblée, constitution du Bureau

2. Compte-rendu d’activité.

3. Présentation du Bilan et du Compte de Résultat

4. Rapport du Conseil de Surveillance et certification des comptes

5. Approbation du bilan et du compte de résultat, affectation du résultat

6. Résolutions, quitus et décharge au Conseil d’Administration

7. Constatation de la variation du capital social

8. Elections au conseil d’administration. 3 sièges sont à pourvoir*Mr Yves Laurent CANARELLI, M Francois Pierre GIRASCHI, élus sortant, sollicitent le renouvellement de leur mandat.

9. Elections au conseil de surveillance. 1 siège à pourvoir*Mr Jean-Michel MARTELLI, élu sortant, sollicite le renouvellement de son mandat.

10. Clôture de l’Assemblée générale



Le Président du Conseil d'Administration



Les candidatures sont à adresser au siège de la Caisse 8 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.