Le nouvel album 100% « Naturale » de Midò Muziotti

- J’ai souhaité faire un album en majorité acoustique. Il est composé d’une quinzaine de titres. La voix étant le principal instrument. On peut y retrouver tous les styles de musique et j’ai pris un grand plaisir à jongler entre musique pop, folk, traditionnelle, jazz et même classique. On y trouve ainsi le «Dio salve Regina » en version musique classique et chant lyrique et aussi une version polyphonie. «Voi Che sapete», chant lyrique, extrait de l’opéra «Les Noces de Figaro » de Mozart. Mes compositions aussi comme «Abbademu», «Tutti va be» ou encore «Zuccaramusa », des chants traditionnelles comme «Lettera a Mamma», «Barbara Furtuna». Enfin, des reprises: «Corsica», «Mal’cunciliu», «Ricordu», «L’acqua viva», «Anniversariu di Minetta», «Contrarilogiu», «Missaghju» et «Versu te». J'ai souhaité faire plaisir à mon public et enregistrer les reprises des chansons corses, demandées lors des concerts et soirées que nous donnons avec mon compagnon Petru Cerutti. Des chansons arrangées et interprétées de manière personnelle. Mais il y a également quelques surprises avec de nouvelles créations en corse, en corse/français et également du chant lyrique en corse et en italien » nous explique la talentueuse chanteuse au large registre.- L’état émotionnel dans lequel je me trouve au moment où je compose. La musique va influencer mon écriture. Les sujets peuvent être très divers, ma source d’inspiration se nourrissant du monde qui m’entoure, de mes propres expériences ou d’évènements passés.- J’ai énormément de chance d’avoir Petru à mes cotés. Non seulement c’est un auteur, compositeur de talent, mais également multi instrumentiste exceptionnel. C’est lui qui joue les principaux thèmes dans cet album. Personnellement, je joue modestement de la guitare, piano, clarinette, zuccaramusa et autres instruments corses comme Cetera, tintenne, Pivana, Pivanone, Chjocche… Concernant mes propres chansons j’écris les textes et compose la musique. Avec Petru, notre collaboration est totale. Nous avons enregistré, arrangé, mixé, masterisé dans notre home studio qui se situe dans notre village en centre corse. Nous travaillons ensemble les structures, les arrangements, l’esprit et la réalisation des chansons, car même le fait d’interpréter des chansons d’autres auteurs demande beaucoup de travail. Faire vivre une chanson avec sa vision, sans pour autant la dénaturée, demande de la réflexion.- En effet, il s’agit du deuxième album sous mon nom Midò Muziotti. Le premier, intitulé « ma plume », était constitué de 20 titres de ma composition. J’ai également collaboré avec Petru Cerutti à l’élaboration de l’album « Abbadà Canti di Corsica », un album en langue corse avec des compositions originales et quatre adaptations de chansons internationales telles que «Quandu u mondu hè bellu », adaptation en corse de «What a wonderful world », « U vendu di u scambia », adaptation de « Wind of change », « À de per me», adaptation de « All by myself » et « Si Bella come tu si » adaptation de «Just the way you are». D’autres projets sont en cours de réalisation avec notamment un prochain album de Jazz, à 90 % constitué de compositions originales et 10% de reprises de standards de jazz. Autre projet, un album de world music ethno traditionnel consacré à la cetera Corsa, cistre corse à 16 cordes. Petru Cerutti et moi même sommes co-auteurs du premier livre sur la Cetera Corsa. L’ouvrage «Cetera Corsa» sortira en téléchargement.- La sortie de l’album était prévue pour le printemps/été 2020. Elle a été différée car nos albums sont distribués essentiellement lors de nos concerts. En attendant la reprise de ceux-ci, je réfléchis à une distribution sur des sites de téléchargement.- Comme la majorité des artistes du secteur du spectacle, de l’hébergement, de la restauration et malheureusement tellement d’autres secteurs, nous sommes très impactés par cette pandémie. Je pense très fort à toutes ces personnes qui se battent chaque jour pour prendre soin des autres. Le personnel médical mais également toutes les personnes qui permettent, grâce à leur engagement et leur travail, que la vie puisse continuer à peu près normalement. Un grand merci à eux ! Je me sens chanceuse de pouvoir continuer à travailler ma musique chez moi en toute sécurité. Bien sûr le public me manque et je suis vraiment impatiente de le retrouver en pleine forme.Vous pouvez retrouver le répertoire de Midò Muziotti sur sa chaîne YouTube : https://youtube.com/c/mid%C3%B2muziotti