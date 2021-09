Le festival itinérant Dissidanse est à Bastia du 11 au 19 septembre

Samedi 11 septembre de 10h à 13h

de 10h à 13h Dimanche 12 septembre de 14h à 17h

Lundi 13 septembre Place Claude Papi, Quartiers sud à 19h

Place Claude Papi, Quartiers sud à 19h Mercredi 15 septembre Quai des Martyrs à 19h

Quai des Martyrs à 19h Vendredi 17 septembre sur la Terrasse du Spaziu Mantinum à 19h

Samedi 18 septembre de 10h à 12h

Dimanche 12 septembre à 17h30

Mardi 14 septembre - 20h30

Mardi 14 septembre - 21h00

Jeudi 16 septembre - 18h00

Dimanche 19 septembre - 21h30

La composition en temps réelEspace Sant’Angelo – Studio Cie Art Mouv’ et In SituCet atelier dirigé par Hélène Taddei Lawson abordera les structures de base de la composition en temps réel autour des fondamentaux corps, espace, temps, intention.Les participants seront intégrés aux performances Hors Champs Chorégraphiques les lundi 13, mercredi 15 et vendredi 17 à 19h dans les quartiers sud et centre ancien de Bastia.Ateliers ouverts aux amateurs et professionnelsInscription : contact@artmouv.com – 06 08 07 47 86 Hors champs ChorégraphiquesCie Art Mouv’ BastiaLe mouvement dansé est le reflet de l’instant présent. L’écoute entre les danseurs, l’interaction avec l’espace et l’environnement sonore emmènent l’émergence de formes inattendues. La composition en temps réel déploie sa narration unique et éphémère à travers une expérience visuelle et sonore riche de sensations pour les artistes et le public.Direction artistique : Hélène Taddei LawsonSound design : Tommy LawsonAvec les participants des ateliers d’improvisation et de composition en temps réel.Espace Sant’Angelo – Studio Cie Art Mouv’À partir de la pièce Up&Up, deux danseurs animeront cet atelier autour de l’univers artistique de la compagnie et des différents langages chorégraphiques déployés.Atelier destiné aux professionnels, aux amateurs confirmés, aux élèves avancés du Conservatoire et des écoles de danse.Gratuit pour les adhérents (adhésion 10 €)Inscription : contact@artmouv.com – 06 08 07 47 86 Espace Sant’Angelo – Studio Cie Art Mouv’Tryptique Identité(s) en MouvementIdentité(s) En Mouvement est un projet pluridisciplinaire qui associe la Cie Art Mouv’ et la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Sociales et Humaines de l’Université de Corse. Conçu sous forme de laboratoires de création réunissant artistes et étudiants de la licence Arts du Spectacle, le projet a fait face aux contraintes du COVID en réalisant des vidéos danse diffusées sur la toile. Dissidanse Itinérance en propose une rétrospective.(16’) – 2019Tourné à l’université de Corse(20’) – 2020Tourné à l’université de Corse(14’) – 2021Tourné à Bastia, lieux in situDirection artistique : Cie Art Mouv’Direction pédagogique : Davia BenedettiRéalisation : Stéphane BrocSound design : Tommy LawsonAvec les artistes de la Cie Art Mouv’, les étudiants Arts du Spectacle de l’université de Corse et la participation des étudiants Arts Plastiques, Arts Appliqués et STAPS options métiers de la danse.Projet soutenu par la Direction de l’éducation, l’enseignement et la recherche de la Collectivité de CorseSpectacles gratuits, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur : Port du masque, distanciation, pass sanitaire (pour les lieux fermés)Centre Culturel Alb’Oru (grande salle)KÖRPER KÖRPERCie Enka Domke (Ajaccio)Work in progressRestitution résidence de créationLe corps est force et fragilité, symbole d’une perpétuelle transformation que l’on ne peut s’empêcher de questionner. Un corps transformé, déformé dans sa traversée du temps... L’espace scénique devient à son tour la toile d’où personne ne peut s’extraire et crée l’illusion de la réalité. Entre courbes et lignes, absence et présence, narration et abstraction, cette toile joue avec la perception du spectateur tandis que le corps la traverse en y laissant les traces de sa propre existence.Création et interprétation : Déborah LombardoMathéa Rafini et Romane EvenCréation sonore : Misty DeyScénographie : Léon BinetruyCostumes : Lou-Saveria ScipioniCoproduction : Dissidanse Lalala – réseau chorégraphique -2021CC Alb’Oru (grande salle)[DÉCLIN]2Cie Samuel Mathieu (Toulouse)Parce qu’on rencontre des personnes,Parce qu’on se met à danser ensemble,Parce qu’on parle et qu’on rit et qu’on vole,Parce qu’on touche et qu’on est touché,Par ce qu’on leur enseigne, par ce qu’on leur transmet,Par ce qu’on mêle et qu’on entremêle,Alors ils tissent avec ce que nous étions avant, et ce que nous ne sommes plus, ou ce que nous sommes encore, Et on détisse avec ce qu’ils sont déjà, et seront surement, ou bien plus loin encore,Alors nous sommes enclins à leur filer le déclin.Et ce qui décline ne disparait pas.Des fois même, on pousse deux fois plus loin, on arrondit les angles et on décline au carré,Parce qu’à quatre on se fait forts de ne pas se laisser plier.Duo créé par Samuel Mathieu et Fabienne Donnio en 2012 à Barcelone transformé en quatuor au festival Tanz Modern Tanz à Chemnitz en 2020.Conception & chorégraphie : Samuel Mathieu & Fabienne DonnioChorégraphié et dansé par : Fabienne Donnio & Samuel MathieuInterprété par : Louison Valette & Vladimir DuparcCréation lumière : Myriam Bertol / Samuel MathieuConception Bande son : Samuel MathieuProduction : Cie Samuel MathieuCoproduction : Opera Ballet de ChemnitzSoutien résidence de création : RING Scène périphérique (Toulouse)Soutiens projet de création : Eurorégion Pyrénées-Méditerranée / Institut Français / Ville de Toulouse / Plateforme Convivencia Pyrénées Méditerranée / Conseil départemental de la Haute-Garonne.La Cie Samuel Mathieu est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la ville de Toulouse.Jardins du musée de BastiaZATÒ & YCHÌBalletto di Sardegna (Cagliari)Sous nos yeux le samouraï aveugle et invincible Zatoychi divise son âme en deux et devient Zatò & Ychì, animus vs anima, forme masculine, et forme féminine. Les deux avatars s’affrontent en trois combats sanglants, poussés par le rythme obsédant des percussions.Les deux danseurs sont revêtus de costumes brodés de cloches, véritables sculptures sonores. Ce sont en effet les costumes eux-mêmes qui créent une bande-son et dictent en partie, avec leur poids et leur volume, le mouvement des danseurs.Que représentent ces deux danseurs combattants : Les rescapés d’une antique civilisation, ou bien les survivants d’un monde post atomique ? Quoiqu’il en soit, leur vie nous apparait telle une métamorphose incessante pour tenter de se libérer de structures qui les enferment. Un geste toujours recommencé, jusqu’à la fin.Création et interprétation : Valeria Russo et Lucas Monteiro DelfinoMusique, percussions : Marco CareddaCréation costumes : Senio G.B. DattenaProduction: ASMED – Balletto di Sardegna (Cagliari)Soutiens : Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo Regione Autonoma della SardegnaSpaziu MantinumUP&UPZagreb Dance Company (Zagreb)Un voyage que l’on fait ensemble, peuplé de frissons et d’émotions exacerbées.Un voyage pour s’élever plus haut, par un rituel commun, six danseuses sont quelque part vers le haut, elles découvrent la joie d’appartenir à une communauté, elles font l’expérience de la responsabilité de chacun envers les autres, et vice versa. Élevons-nous encore un peu plus haut.Ferenc Fehér est un danseur et chorégraphe autodidacte d’origine hongroise. Il a développé un style unique et expressif qui associe la danse de rue, des éléments d’arts martiaux et des mouvements animaux. Ses œuvres sont appréciées dans le monde entier dans les festivals de danse et de théâtre. Il a animé des ateliers dans différents lieux et théâtres en Europe (Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Roumanie, Italie, Bulgarie, Lettonie) et en Chine, Russie, Iran, Égypte, États-Unis, Amérique du Sud et Canada.Création et interprétation : Margareta Firinger Andreja Jandrić, Sintija Kučić, Gendis Putri Kartini, Petra Valentić, Jovana ZelenovićSur une idée de : Ferenc FehérMusique : Nenad Kovačić et Ferenc FehérCostumes : Zdravka Ivandija KiriginAssistée de Ana MikulićSoutiens : Ministère de la Culture de la République de CroatieLa Ville de Zagreb (direction de la culture)*Renseignements : 06 08 07 47 86