Le bon fonctionnement du Pôle Espoirs de la Ligue Corse de Football salué par les instances de la FFF

Accompagné de Franck Chaussidiere, membre du PPF, Projet de Performance Fédéral, il s’est ainsi rendu au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse (CSJC), qui héberge le pôle espoirs de la Ligue Corse de Football. Il a été accueilli sur place par le président de la LCF, Jean René Moracchini mais aussi par tous les partenaires du pôle: Petru-Anto Tomasi, président du CSJC, Éric Pasero, directeur du CSJC, Sylvie Ghipponi, Lafond, directrice adjointe, Jean Luc Luciani, responsable du haut niveau au CSJC, Valérie Lombardo, principale du collège du Stiletto, établissement scolaire qui accueille les jeunes du pôle durant leur scolarité, Julien Bucchini, professeur principal des élèves au collège et responsable de l’Education Physique et Sportive globalisée, Dominique Exiga, représentant la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports), Jean-Yves Andarelli, correspondant haut niveau à la DRAJES, Gilles Testou, médecin du sport en charge du suivi des stagiaires, Franck Risterucci, vice-président de la Ligue et Nicolas Gagliardi, CTR de la ligue. Présents aussi en tant qu’invités, Johann Cavalli, et Patrick Leonetti, directeur sportif et directeur du centre de formation de l’AC Ajaccio. Antoine Pireddu, Ghjuvan Rusterucci et Dritan Nako ont présenté aux représentants de la FFF les activités du pôle espoirs qui regroupe 24 jeunes de 13 à 15 ans.



A l’issue de cette visite José Alcocer s’est déclaré satisfait du fonctionnement : « Les meilleurs jeunes footballeurs corses sont ici. Certains participent même aux stages nationaux en Equipe de France. Il y a ici un très bon niveau. La progression du pôle espoirs est excellente. Proportionnellement, il y a autant de joueurs qui deviennent professionnels en Corse qu’à Lille. Cela prouve que le rendement est aussi bon ici qu’ailleurs». Le président de la Ligue Corse, Jean-René Morrachini, a tenu à remercier les membres présents, ne manquant pas de souligner le travail accompli au sein des clubs, « sans lesquels rien n’est possible ».