Laurent Marcangeli (53,1% des suffrages) largement réélu à Ajaccio

Drôle d’élection ce dimanche à Ajaccio. Un contexte de pandémie, un appel tardif au report du scrutin, les incertitudes qui en découlent. A la mairie, au bureau centralisateur, les choses pataugent d’ailleurs un peu au début du dépouillement, comme s’il régnait une sorte de fébrilité collective. On compte, on recompte. Puis tout à coup, tout s’accélère. Les bulletins égrenés un à un se suivent et se ressemblent : « Marcangeli », « Marcangeli », « Marcangeli »… présageant d’une issue qui très vite ne souffrira plus d’aucun suspens.Les soutiens du maire sortant commencent à se rassembler à la maison carrée, et la rumeur d’une victoire au premier tour devient de plus en plus pressante. Bien avant la proclamation officielle des résultats, les remontées des bureaux de vote ne font bientôt plus aucun doute : la victoire est écrasante, Laurent Marcangeli aurait obtenu plus de 50% des suffrages, et serait donc réélu largement au premier tour. Des premières explosions de joie se font entendre. L’Ajaccienne et « on est chez nous » sont scandés quelques minutes dans le hall de la mairie. Si la satisfaction se lit sur tous les visages, l’atmosphère n’est pas non plus euphorique. La faible participation, aux alentours de 36,5%, et le contexte pesant y sont sans doute pour quelque chose.À 21h, Laurent Marcangeli rejoint enfin la maison carrée, acclamé par ses soutiens. « La situation nous oblige à de grandes responsabilités » déclare t-il immédiatement. L'urgence sanitaire n’appelle pas au triomphalisme.La traditionnelle proclamation des résultats se fait attendre, le décompte final n’est pas prêt. Ce n’est finalement qu’1h30 plus tard que les résultats finaux tombent : Laurent Marcangeli est réélu avec 53,1% des suffrages, loin devant Jean-André Miniconi et Jean-François Casalta, tout deux dans un mouchoir de poche avec respectivement 13,78% et 13,86% des voix.