"La protection sociale du XXIe siècle" conférences-débats à Bastia et à Ajaccio

« Utopia est un mouvement national d’éducation populaire qui a pour but d’élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont l’objectif principal est le « buen vivir » explique Hélène Sanchez. Le Mouvement Utopia a même créé sa maison d’édition et publie à la fois les livres collectifs du mouvement mais également les livres d’auteurs engagés.De son côté, Envol-Université du temps libre est une association dont le but est de permettre à tous l’accès au développement culturel. Elle organise des ateliers d’écriture, de poésies, de cuisine, d’arts créations, de contes ou encore de photographie, des balades culturelles, des conférences et en collaboration avec Utopia-Corsica des cafés citoyens. Ensemble, les deux associations présentent ces conférences débats, ô combien d’actualité.« La Corse avec 16 % de sa population sous le seuil de pauvreté est la région la plus touchée de France » souligne Hélène Sanchez de l’association Utopia . « La précarité et la grande pauvreté augmentent chaque année. Des solutions sont recherchées par tous les acteurs qui œuvrent au quotidien : Samu social, interventions au plus près des populations, opérations ponctuelles...La mise en place d’une allocation universelle d’existence permettrait l’émancipation en particulier des plus faibles, femmes et enfants mais aussi de redonner confiance dans la société » ajoute de son côté Ramda Kheffache d’Envol-Université du temps libre.Parmi les thèmes abordés : Comment créer un nouveau droit fondamental de vie digne en toute circonstance ? Comprendre les enjeux de l’allocation universelle d’existence : peut-on expérimenter en Corse ou ailleurs ?Cette rencontre sera rehaussée par la participation de Guy Valette, membre fondateur du MFRB, Mouvement Français pour le Revenu de Base qui a publié un ouvrage sur la thématique aux éditions Utopia, ce jeudi 20 janvier à 18 heures au théâtre San Angelo à Bastia.Le lendemain, vendredi 21, il présentera d’ailleurs et dédicacera cet ouvrage « L’allocation universelle d’existence, la protection sociale du XXI siècle » à 17 heures à la librairie La Marge à Ajaccio. Puis à partir de 18h30 une Rencontre-débat se tiendra au Restaurant A Casa Leca 11 rue Bonaparte à Ajaccio.