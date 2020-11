La Poste au service des commerçants en Balagne et Centre Corse

La Poste a notamment mis en place un dispositif spécifique pour les commerçants de Balagne-Centre Corse qui n’ont pas de boites aux lettres (ou boîtes postales) et qui sont fermés : ils ont la possibilité de récupérer leurs courriers et colis directement aux centres courriers de Calvi et L’Ile-Rousse, à l’espace Carré Pro :



Centre Courrier de Calvi (ZI Cantone)

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 14h30

Samedi matin : de 10h et 12h



Centre Courrier de L’Île-Rousse (Route de Monticellu)

Du lundi au vendredi de 9h45 à 15h10

Samedi matin : de 9h45 à 12h00



Centre Courrier de Corte (Zone artisanale – RT 50)

Du lundi au vendredi de 10H45 à 15H00

Samedi matin : de 10h45 à 12h00



= Les bureaux de poste et les agences postales communales restent ouverts.

= Les relais poste basés dans les commerces autorisés à ouvrir sont également accessibles.

= La distribution des courriers, des colis, de la presse quotidienne est assurée 6 jours sur 7 de même que les services de proximité



Le strict respect des mesures sanitaires pour les postiers et les clients est assuré. Face à cette situation exceptionnelle, La Poste, les postiers de Corse sont engagés pour soutenir l’économie et accompagner tous les clients.