L'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du COVID-19

Un décret publié ce 26 mars encadre l'usage de la hydroxychloroquine en traitement du COVID-19.

"A titre dérogatoire, "l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19". Cela doit se faire "dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile".



Le décret règlmentee aussi la délivrance de Plaquenil, médicament dérivé de la chloroquine, qui fait actuellement l'objet d'une demande massive.

Le décret prévoit notamment la limitation de la délivrance du Plaquenil en officine à ses indications médicales strictes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, et en prévention des lucites - allergies au soleil), ainsi que l'interdiction de l'exportation des spécialités contenant de l'hydroxychloroquine, mais aussi des médicaments contenant l'association lopinavir/ritonavir, antiviraux eux aussi expérimentés contre le Covid-19.



Il s'agit de "protéger" les patients qui en ont besoin" et "d'éviter les risques de rupture" de leur traitement à cause d'ordonnances "sans aucune justification", & dit à l'AFP le docteur Dominique Martin, directeur général de l'ANSM.