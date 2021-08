L'ACA, en habit de gala, croque Caen (2-0)

Football Ligue 2

4e journée (match en retard)

Stade François Coty

ACA bat SM Caen 2-0 (1-0)

Temps doux

Bon terrain

Eclairage satisfaisant

Spectateurs : 2830

Arbitre : M. Landry assisté de MM. Favre et Nacirdine

Buts : Botué (1e), Gonzalez (75e) pour l’ACA

Avertissements :

ACA : Courtet (52e) ; Kalulu (85e)

SM Caen : Deminguet (52e), Lepenant (69e)

Expulsions :

Caen : Mendy (80e), Moulin (ent, 83e)



AC Ajaccio : Sollacaro- Youssouf, Gonzalez, Kalulu, Diallo (Huard 71e)- Bayala (Nouri 63e), Laçi, Coutadeur (cap.) (Chabrolle, Cimignani (Barreto 71e)- Botué (Arconte 88e), Courtet- ent : O.Pantaloni



SM Caen

Riou- Fouda (Armougom 46e), Rivierez, Oniangué (cap.), El Abdi (Goncalves 79e) -Traoré (Tchantcho 46e), Lepenant, Deminguet, Jeannot (Gioaccini 70e)- Mendy, Shamal (Zaadi 78e)- ent : S. Moulin



L’ambiance

Après un peu plus de quinze jours d’arrêt et quasiment trois semaines à Timizolu, l’ACA retrouvait sa verte pelouse, son public toujours aussi présent sans rien perdre, ni de sa qualité de jeu, ni de ses vertus mentales. Les Ajacciens vont le démontrer tout au long de la partie. Un vrai match de haut de tableau avec du rythme, deux équipes joueuses en première période. Et des Normands qui perdront leurs nerfs au cours d’un second acte beaucoup plus musclé pour une formation caennaise à court d’arguments et logiquement sanctionnée de deux cartons rouges. L’ambiance des grands soirs à Coty et un match au parfum de L1...



L’enjeu

Campés en 13e position avec deux matchs en moins, les Ajacciens disposaient de deux jokers qui, en cas de carton plein, leur permettait de remonter en deuxième position. Mais face au 5e du classement la tâche s’annonçait ardue avec les absences de Leroy, blessé à l’entraînement, Avinel toujours convalescent (qui débutera sur le banc), Moussiti Oko (toujours blessé à la cheville) et Marchetti (élongation). Mais les « rouge et blanc » enregistrent les retours de Bayala et Coutadeur. Le Stade Malherbe était pour sa part, privé de quatre de ses cadres mais fort d’une belle série (3 victoires en quatre matchs), il se présentat ambitieux.



Les buts

1e: On joue à peine depuis moins d’une minute. Sur sa première offensive, l’ACA fait mouche. Décalage de Youssouf pour Bayala sur la droite. Lancé dans le trou par l’ailier ajaccien, l’attaquant « rouge et blanc » crochète Riou et ouvre le score.

75e : Sur un corner de Barreto, Courtet dévie le ballon de la tête vers le second poteau. Gonzalez a bien suivi et double la mise du pied.



Le fait du match

Dans un match à sens unique en première période, plus équilibré après la pause où les vertus mentales de l’ACA ont fait la différence, deux faits marquants sont à retenir. L’expulsion du Caennais Mendy à la 80e, suite un geste sur Gonzalez. Mais surtout le superbe geste technique de Micka Barreto en toute fin de rencontre, ponctué d’une frappe sur le poteau droit de Riou.



L’homme du match



Difficile, encore une fois, de sortir un joueur d’un collectif où chacun a su apporter sa pierre à cette belle victoire. Mention, toutefois, pour Gaëtan Courtet dans tous les bons coups offensifs et décisif sur le deuxième but. Avec lui, le secteur défensif s’est montré à son avantage tout comme le duo Coutadeur-Laçi dans l’entrejeu.



Le bilan sportif de la soirée

Avec trois points de plus dans son escarcelle, l’ACA recolle dans le premier tiers du tableau avec, de surcroît, un match de plus à disputer. Un collectif qui a donné entière satisfaction. Il faudra attendre encore quelques rencontres pour savoir quel pourrait être son rôle cette saison mais il est certain que ce groupe semble taillé pour jouer les trouble-fêtes.



Ils ont dit

Stéphane Moulin (entraîneur de Caen)

"On n’était pas au niveau ce soir. On est tombés sur une très belle équipe ajaccienne. L’équipe a été mangée en première mit-temps. Il y a eu un meilleur contenu d’entrée de seconde période mais ce fut peine perdue. On a essayé de changer à la pause car il fallait bouger les lignes mais cela a été insuffisant pour inverser le cours du match."



Olivier Pantaloni (ACA)

"On a sorti un gros match face à une équipe qui reste une grosse cylindrée de Ligue 2. Je félicite mes joueurs qui ont livré un match plein. On s’est facilités la tâche en ouvrant le score rapidement mais le collectif a su garder l’emprise sur la rencontre. Les 20 premières minutes du second acte ont été plus difficiles, le deuxième but nous met définitivement à l’abri. On ne regarde pas le classement, l’essentiel est pour nous de rester constants dans nos performances."