L’AC Ajaccio veut poursuivre sa bonne série face à Pau

Le dernier match de l’ACA à Saint-Etienne ne restera sans doute pas dans les annales mais une nouvelle fois, le club ajaccien a fait preuve d’une grande solidité face à un adversaire, qui restait sur trois victoires consécutives. Pour autant, le résultat a même déçu Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien, qui est revenu ce vendredi après-midi en conférence de presse sur le dernier match de son équipe avant la trêve : « J’ai peut-être été dur après le match mais j’avais vraiment le sentiment qu’on pouvait aller chercher un meilleur résultat là-bas. Je trouve que nous avons été très solides défensivement mais encore une fois nous avons pêchés offensivement et nous pouvons nourrir des regrets ». Une trêve qui, il l’espère n’aura en rien enlever la dynamique enclenchée depuis quelques rencontres : « Nous avions prévu un match amical pour garder du rythme, mais qui a été malheureusement annulé au dernier moment. Cette trêve, j’espère qu’elle ne sera pas préjudiciable. Nous partons un peu dans l’inconnu, c’est un frein à notre dynamique. Il faut remobiliser les joueurs pour les mettre dans les mêmes dispositions mentales que celles qui étaient les leurs lors des 4 derniers matchs. Nous avons mis l’accent sur notre animation offensive avec des déplacements et de la mobilité. Il faut créer des séquences pour que l’équipe fonctionne encore mieux ».

Ce samedi, c’est l’équipe de Pau, qui se présente à Timizzolu. 8e au championnat de Ligue 2, les Palois sont invaincus depuis 3 rencontres avec notamment récemment une belle victoire à Furiani face au Sporting Club de Bastia (1-4). Une équipe que les Ajacciens avaient rencontré cet été en match de préparation (victoire 2-0) : « C’est forcément une équipe de caractère, car après un début de saison difficile, elle s'est bien reprise et est bien remontée depuis. Aujourd’hui l'équipe de Pau est devant nous au classement. Elle n’a plus rien avoir avec celle qu’on avait pu rencontrer en match de préparation au niveau de l’effectif. Mais je peux dire que c’est équipe de caractère qui nous ressemble un peu, c’est vrai. Son animation et son système ont changé et se sont avérés positifs. C’est une équipe qui sait également marquer beaucoup de buts et qui est assez efficace à l’extérieur ».





Yoann Touzghar, l’attaquant ajaccien présent également en conférence de presse, est revenu également sur la bonne dynamique actuelle : « Nous avons un très bon groupe travailleur, qui ne lâche rien. Nous nous sommes remobilisés depuis la défaite à Guingamp. Nous avons fait les efforts qu’il fallait pour corriger ce qui n’allait pas ». Un attaquant rouge et blanc qui espère également retrouver la réussite, qui lui a fait défaut : « J’en suis à trois poteaux depuis le début de la saison ! Il y a des périodes comme cela où on a moins de chance. Je reste confiant, je ne doute pas et j’espère marquer et retrouver le chemin des filets dès demain ».