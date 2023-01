Jean-Félix Acquaviva : « 2023 est une année politique charnière pour la Corse »

- Pourquoi 2003 serait-elle une année charnière ?

- C’est une année charnière, d’une part sur cette proposition de loi anti-spéculation parce qu’il y a urgence. On ne peut pas attendre le solde du débat du statut de résident qui doit passer d’abord par une révision constitutionnelle et, ensuite, par la réforme du Traité de l’Union européenne pour l’inscrire dans le droit européen, pour agir de manière forte. C’est une année charnière du point de vue du véhicule législatif que nous avons proposé pour trouver un compromis immédiat. C’est une année charnière aussi parce que s’il doit y avoir une réforme constitutionnelle, la décision politique de l’engager se prendra en 2023. Les élections européennes auront lieu en juin 2024. Autrement dit, la fenêtre de tir pour engager la réforme ouvrant le champ à un statut d’autonomie et la mener à son terme se situe cette année. La réforme doit être adoptée avant les élections européennes pour qu’entre 2024 et 2025, la loi organique du premier statut d’autonomie voit le jour au Parlement. Si ce n’était pas le cas, cela la renverrait après les élections européennes vers 2025, ce qui altèrerait, vu qu’on sera en fin de mandat, la capacité réelle de mener cette réforme. Donc, l’année 2023 est, pour nous, l'année de la décision politique d'engager la réforme constitutionnelle qui est nécessaire pour la Corse. Je le répète : sans statut d’autonomie, on ne traitera pas l’épineux dossier de la fiscalité du patrimoine, ni de la dépossession attendue en 2027 avec la fin des arrêtés Miot. On ne traitera pas le problème de la régulation des prix du carburant, des denrées et des matières premières. On ne pourra pas agir sur ces points qui sont importants d’un point de vue patrimonial, économique et social pour les Corses.



- Les discussions sur le processus d’autonomie sont au point mort, le ministre Darmanin attend des circonstances plus favorables. Que pensez-vous de la volonté réelle de l’Etat d’avancer ?

- Je pense que le gouvernement ne sait pas aujourd’hui comment il va reprendre les discussions. Tout le monde attend la décision pour Pierre Alessandri et par voie de conséquence pour Alain Ferrandi parce que tout le monde a compris, même du côté du gouvernement, qu’il avait un avant et un après. On jaugera à partir de là ce qu’il se passe. C’est cela qui est important. Il est évident que si les discussions reprennent après une décision positive, il faut qu’elles aient le souffle nécessaire et qu’elles reviennent à l’esprit et à la lettre contenus dans les engagements qui ont été signés par le ministre en mars 2022. Aujourd’hui, par glissement successifs, le gouvernement parle d’aller éventuellement vers l’autonomie, ce n’est pas du tout ce qui est écrit dans le compte rendu d’engagement qui partait de la nécessité de discuter de l’autonomie à travers les exemples de la Polynésie, des Açores et des îles méditerranéennes. Autrement dit, l’autonomie est le point d’entrée du compromis politique, il s’agit ensuite de trouver un curseur, un équilibre à ce statut d’autonomie. Donc, nous appelons le gouvernement à la raison pour qu’il reste à ce point d’équilibre historique qui est l’autonomie. Que l’on discute du curseur à travers un débat, notamment à travers la loi organique, que l’on recherche un contrat social et politique majoritaire en Corse, c’est une chose, mais on ne peut pas dire qu’il ne faut pas l’autonomie, sachant que beaucoup de mesures nécessaires à la Corse sont anticonstitutionnelles à droit constant.



- Tout le monde se pose la question : si le 31 janvier, la décision est négative, on ne discute plus ?

- La question aujourd’hui, c’est que l’État prenne ses responsabilités en Corse et fasse les choses comme il doit les faire. On ne peut pas non plus se faire balader d’un camp à l’autre, des faucons vers les colombes. Jouons d’abord cette partie pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi et que tout le monde comprenne que c’est important. Nous sommes des adeptes du dialogue, même en période de conflit, parce que c’est le dialogue qui permet d’aboutir à des compromis politiques historiques pour un peuple, mais il faut, pour cela, que le gouvernement soit placé devant ses responsabilités.