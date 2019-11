Identité(s) en Mouvement : restitution de création artistique à l’Université de Corse

" L’intérêt de ce projet pour nos étudiants est qu’il les immerge au cœur du processus de création artistique et leur permet également d’apprécier la complémentarité des arts vivants dans la création contemporaine " explique Davia Benedetti, anthropologue du spectacle, danseuse et référente du projet à l’Università.

Ainsi, depuis le 4 novembre et ce jusqu'au 13, date de la restitution artistique, la Licence Arts du Spectacle de l’Université de Corse est dans l’effervescence de la création, mêlant danse, théâtre, musique, vidéo et mapping.

"Il s’agit de permettre aux étudiants de prendre part à la co-construction d’un projet artistique professionnel et de les faire dépasser le cadre universitaire " ajoute Hélène Taddei Lawson, directrice de la compagnie Art Mouv’ et chorégraphe, avant d'ajouter " les personnalités de chacun se singularisent tout en se mettant au service d’un projet commun ".

Création musicale et sonore, tournage d’un documentaire à l’Université de corse et dans la ville, performance dansée in situ. Un riche programme se dessine pour des étudiants motivés.

"C’est super de pouvoir collaborer avec des professionnels dans le cadre de nos études. Certains sont nos professeurs de théâtre, de danse dans notre cursus mais là, on a un lien différent avec eux et ça décloisonne"., confie un étudiant de 3ème année. Pour un étudiant de année, la fierté se fait ressentir. "Nous avons été rejoints par des étudiants d’Arts Plastiques et d’Arts Appliqués. Lorsque nous avons parlé de ce que nous sommes en train de faire, ils ont été tout de suite emballés et ont demandé s’ils pouvaient participer".

Un projet qui crée l’évènement sur le Campus de la faculté de Lettres et qui suscite l’adhésion.

"La résidence artistique se clôturera mercredi 13 novembre, à 19h30, avec une performance in situ, gratuite, sur le parvis du Bâtiment Desanti, intitulée " Ùn aghju nunda à dì è a dicu ", clin d’œil à John Cage. Un voyage dans l’univers poétique de la création contemporaine mêlant danse, théâtre, musique et mapping vidéo. Réservez votre soirée " ajoute Davia Benedetti!

