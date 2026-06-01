Haute-Corse : quand les plus hautes responsabilités de l'État s'écrivent au féminin

Il y a quelques décennies encore, une telle photographie institutionnelle aurait relevé de la fiction. Les fonctions régaliennes étaient presque exclusivement l'apanage des hommes. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce que les portes étaient plus difficiles à ouvrir pour les femmes.

Aujourd'hui, ces portes sont franchies. Non grâce à une faveur, mais grâce au mérite, à la compétence et à des carrières bâties avec exigence. Personne ne devient préfète, magistrate à la tête d'une cour d'appel, directrice de la police nationale ou colonelle de gendarmerie par hasard. Ces responsabilités se gagnent.

Il faut donc saluer ce quadruple événement comme un signe de l'évolution de notre société. La République ne s'en trouve pas affaiblie ; elle s'enrichit de tous ses talents.

Bien sûr, quelques esprits grincheux y verront une revanche des femmes ou un effet de mode. Ils auront tort. La véritable victoire n'est pas que ces postes soient occupés par des femmes, mais que cela finisse par ne plus surprendre personne.

