Grand-Sud : La SVARR et le Sud poursuivent leur belle série

En Régionale 2, la JS Bonifacio et l'AS Porto-Vecchio recevaient, respectivement, Eccica -Suarella et Santa Reparata, alors que le Sud se rendait en Costa Verde pour le choc de cette journée entre le leader Nordiste et son poursuivant Sudiste.





La très belle opération de cet après-midi est à mettre au crédit du SFC qui s'est imposé en Costa Verde 2 à 0 et revient à un point du leader. Les Moustiques pour leur part ont battu Santa Reparata par la plus petite des marges (1-0. Ce score a été identique sur le stade Antoine-Tassistro, mais cette fois au profit des visiteurs d'Eccica-Suarella qui ont réalisé une très belle opération en s'imposant dans la Cité des Falaises.





Du côté des féminines, les Porto-Vecchiaises accueillaient le FC Balagne, quant à la SVARR elle évoluait sur le terrain de la Casinca. Les joueuses du Valincu se sont lourdement inclinées sur la marque ample de 10 à 2.

Quant à la confrontation entre l'ASPV et le FCB, elle ne s'est pas déroulée et a été renvoyée à une date ultérieure.





Enfin pour le compte du championnat de Régionale 1 de Futsal, les Bonifaciens rendaient visite, hier après-midi, à l'équipe de Borgo.

Les joueurs de l'extrême sud se sont finalement inclinés sur le score de 5 buts à 7.