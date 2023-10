Grand Sud - Coupe de France : La perf du jour pour la SVARR

La très belle opération du jour est pour la SVARR qui, après le Gallia Lucciana, s'offre un nouveau club de N3 après son succès sur le FC

Balagne cet après-midi sur le score de 2 à 1. Le but victorieux est à mettre au crédit d'Essabar a vingt minutes du terme. Pour la première fois de son histoire le football dans le Valincu va connaître un 7e tour de la Coupe de France.





Du côté des différents championnats, en Régional 1, le Sud FC accueillait l'AS Casinca, alors que nos deux représentants en R2, à savoir l'ASPV et la JSB évoluaient à domicile, respectivement,face au GFCA, dans le cadre de,l'un des chocs de la poule, et à la réserve du Gallia Lucciana.

En R4, les Sottais étaient en déplacement sur le terrain de la Ghjuventu Bastiaccia.



En R1, le SFC, leader du championnat s'est incliné à domicile contre la Casinca 1 à 0.

Du côté du R2 nos deux représentants n'ont pas connu le succès. La JSB a été tenue en échec par la réserve de Lucciana 2 à 2, alors que l'ASPV a été battue au Pruneddu par le GFCA 1 à 0.

Enfin les Sottais ont ramené le partage des points de leur match face à la Ghjuventu Bastiaccia 1 à 1