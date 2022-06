Football : le challenge Stra pour la Squadra Valinco Alta-Rocca Rizzanese

SVARR - Costa Verde 4-2 (0-1)

Stade Municipal de Sainte-Lucie

Arbitre : M Soltani

Buts : Balla (53') Maud'Huy (87') Fressigot (95') Essabar (112' pen) pour la SVARR. Gavini (11') Agostini (48') pour la Costa Verde.

Exclusions : Maud'Huy (90') pour la SVARR. Agostini. A (67') Blondin (111') pour la Costa Verde.





SVARR

Santarelli. F, Rocchini, Logli. R, Bartoli, Nironi, Balla, Ganu, Essabar, Minaire, Logli. T, Fressigot (Mondoloni, Barhoun, Maud'Huy, Santarelli. A ) Ent: Leandri. R





Costa Verde

Campana, Vaugrand, Tordelli, Santini. A, Piscopo, Knockaert, Gavini, Santini, Giudici, Agostini, Santini. T (Kasbaoui, Giorgi, Blondin). Ent: Murie. T.





La SVAAR se signalait dès le début de match avec une tête de Fressigot qui mettait la défense de la Costa Verde sous pression. En ce début de match très rythmé, la Costa Verde allait être très efficace. Agostini (11') sur la droite des six mètres servait Gavini qui trompait Santarelli. Malgré cette ouverture du score les joueurs du Valincu repartaient de l’avant. Fressigot lancé en profondeur sur la gauche de la surface trouvait au deuxième poteau Minaire qui ratait l'égalisation. La SVARR manquait de précision dans la finition à l’image d'Essabar (29') dont la tentative était captée en deux temps par Campana ou bien encore Minaire qui perdait son duel face au portier de la Costa Verde. Les occasions les plus franches étaient pour la SVARR à l’approche de la pause, mais la Costa Verde tenait le choc.





A la reprise les Nordistes plaçaient un nouveau coup au but par Agostini (48') qui reprenait puissamment un centre venu de la gauche. Menée 2 à 0, la SVARR revenait dans le match six minutes plus tard, sur un ballon renvoyé par la défense le tir Balla touché par un défenseur trompait Campana. La Costa Verde résistait aux assauts sudistes même réduite à dix suite à l’expulsion d’ Anthony Santini (67') pour un tacle dangereux. La SVARR dominait sans partage et était récompensée de ses efforts à trois minutes de la fin. Une tir d'Essabar échouait sur la transversale de Campana, le ballon revenait sur Maud'Huy qui mettait les deux équipes dos à dos.





Ce score de 2-2 ouvrait les portes de la prolongation. Les équipes allaient y évoluer à dix suite à l'exclusion de Maud'Huy dans les rangs de la SVARR.

Les joueurs de René Leandri faisaient la différence par l'intermédiaire de Fressigot dont la frappe enroulée de la 95’, à l'entrée de la surface, ne laissait aucune chance à Campana, avant de sceller définitivement le sort de cette finale du Challenge Stra sur un penalty d'Essabar à la 112'.

Au coup de sifflet final la joie Sudiste était légitime au terme d’une finale très disputée qui leur a permis de réaliser le doublé championnat et Challenge Stra.