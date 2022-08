Football : Reprise du championnat de N1 pour le FCB(B)

«On part de loin, on part sur une page blanche ou presque. De l’effectif de l’an passé restent 4 joueurs seulement » déclare A. Emmanuelli. « Pour le poste d’entraîneur, Alex Torres avait le bon profil. Il était sur de bons résultats avec le Stade Bordelais et venait d’obtenir son diplôme professionnel. Dès qu’on a su qu’on était maintenu on s’est attaché à prendre des joueurs d’expérience. Il nous reste encore à étoffer l’effectif avec on l’espère des prêts, des joueurs qui ont à prouver leur valeur sur le terrain. La première des choses sera de retrouver notre culture d’invincibilité à domicile, l’esprit guerrier, des joueurs qui se battent pour le maillot. Le maintien passe par des performances à domicile déjà. On doit miser sur nos valeurs, la cohésion de groupe, l’envie. On espère que le public viendra nombreux car il doit être un soutien pour nous »



Agé de 44 ans, Alex Torres, le nouveau coach, a un parcours assez atypique. Ancien joueur, puis formateur en sport à la fac de Bordeaux, il est ensuite devenu entraineur sur le banc du club Lège Cap Ferret en 2013. Depuis 2016, il était au Stade Bordelais, club de N3, et à la fin de la saison dernière il avait permis à celui-ci de se hisser en N2. Las, nanti de son diplôme d’entraineur BEPF, l’envie le brulait d’exercer ailleurs. Quand les dirigeants du FCBB l’ont contacté, il est venu passer 1 jour et demi ici à Borgo. "Rencontrer les personnes est très important pour moi. On a discuté des projets du club, du territoire, de la vie ici. J’ai aussi fait le tour des installations. Le deal s’est fait à l’issue de ces rencontres".



- Vous étiez venu entrainer un club de N2, vous voilà engagé en N1 ….

-J’ai toujours ambitionné d’entrainer un club de National. Mais les hommes que j’ai rencontrés ici et leur motivation, leur projet m’ont incité à signer pour entrainer un club de N2. On a appris il n’y a que quelques semaines qu’on était finalement repêché en N1. Evidemment ça change la donne. Ça a chamboulé beaucoup de choses car il y a une grande différence de niveau entre le N2 et le N1. Il a fallu changer dans le recrutement le profil des joueurs et d’ailleurs on est toujours dans cette phase car le recrutement n’est pas terminé. Nous n’en sommes qu’à la 1ère étape de construction du FCB. On doit faire les bons choix car cette saison ce sont 6 clubs qui vont descendre et face à nous on aura aussi des clubs descendus de L2 qui n’ont qu’une ambition : remonter, avec des budgets adaptés. C’est en tout cas un championnat super intéressant.



-Un effectif à étoffer donc ?

-Notre effectif n’est pas au complet en effet ni du point de vue quantitatif ni du point de vue qualitatif. Il nous faut des joueurs pour nous permettre de varier nos options de jeu. On va s’adapter aussi au profil des joueurs.



-Avez-vous justement des schémas de jeu précis ?

-L’équipe doit prendre des initiatives, elle doit se trouver dans l’action. On ne doit pas être dans l’attentisme. Pour cela on devra progresser tant sur le plan individuel que collectif. Pendant la préparation on a fait beaucoup d’essais. Certains concluants. On part sur un effectif court. On va se donner du temps pour faire les meilleurs choix. Des joueurs à la variété offensive, à la maturité en défense. Des joueurs ayant l’expérience de la N1. Connaitre ce niveau est très important.



-Un staff aussi à étoffer ?

-Oui. Paulo Tamburini s’occupe des gardiens et a aussi d’autres fonctions élargies. Alex Paolini s’occupe de la préparation physique et a une grosse énergie dans ce qu’il fait. On souhaite compléter ce staff avec des compétences supplémentaires. Un profil polyvalent. Là aussi un staff court mais polyvalent. On ne doit pas se tromper car il est impératif d’avoir un bien vivre ensemble car le championnat va être long. Il nous faut quelqu’un qui se reconnaisse dans le projet et qui s’y engage à fonds.



-La préparation ?

-On est resté à Borgo puisqu’on vit tous ici. Ça aide à la cohésion car les joueurs viennent d’horizons variés. Lors de cette préparation on a insisté sur le plan athlétique et sur des bases sur lesquelles on ne doit pas transiger. Aujourd’hui les joueurs ont la chance de jouer en National, ils doivent mesurer cette chance inespérée voilà quelques semaines. Ils doivent être capables de faire le nécessaire pour ce ne soit pas un cadeau empoisonné. On devra mettre de l’engagement, avec une identité de jeu.



-Les objectifs ? le maintien avant tout ?

-L’objectif est de gagner le plus de points possibles. Mais l’équipe devra être plus affutée, encore plus préparée. On va batailler et ce sera un défi au quotidien.



-Votre 1er match, à domicile contre Le Puy.

-C’est un promu. Ils sont dans une belle dynamique. A l’intersaison ils ont recruté des joueurs expérimentés. Ce sera une belle opposition.



-Votre vision sur le football corse ?

-J’avoue que je ne connais pas le football insulaire. Quand j’étais joueur j’étais juste venu jouer une ou deux fois à Calvi ou L’Ile Rousse. J’ai beaucoup de plaisir à le découvrir et je me régale.



-La Corse en général ?

-Il y a quelques années j’étais venu faire le GR 20 avec ma compagne. Les gens sont très accueillants. Ma première semaine ici, celle de mon installation, m’a conforté dans mon choix. Il y a ici des gens authentiques. Mais j’avoue être un néophyte du territoire et de son football.