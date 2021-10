Football National : Le FCBB lourdement battu à Orléans (4-0)

Tout commençait mal pour les Corses dans cette rencontre avec un carton rouge dès la 7ème minute de jeu pour Lajugie auteur d’un pied haut dangereux. Pas remis de cette exclusion, les protégés de Cartier encaissaient un but peu après. Ourega transformant en but une jolie passe d’Antoine (13ème). Si les Orléanais rataient le break 2 minutes plus tard par Benkaid, c’est dans le temps additionnel de cette première période qu’ils accentuaient leur avance par Halby Toure (45 +2) et alors que Ba pour le FCBB avait contraint le gardien orléanais à une belle parade tout juste avant, évitant l’égalisation (41ème).

En infériorité numérique et dans le dur, les Corses allaient subir le jeu en deuxième période avec un but de Dembi sur corner (52ème) puis par Saouda à la 62ème).

Au terme de cette 9ème journée le FCBB reste bon dernier avec 4 points, à égalité avec Créteil, à 3 points de Sète et 5 du premier non relégable. Autant dire que le match de vendredi prochain contre Annecy (3ème) au complexe de Borgo s’annonce crucial !